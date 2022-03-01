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未接種難上場 亞當斯拒為籃網厄文開後門

編譯孫梁／綜合28日電
市長亞當斯表示，不會給未接種疫苗的布魯克林籃網隊球星厄文開先例。(路透)
市長亞當斯表示，不會給未接種疫苗的布魯克林籃網隊球星厄文開先例。(路透)

市長亞當斯(Eric Adams)是NBA布魯克林籃網隊(Nets)的忠實粉絲，他於2月28日表示，為了籃網隊球星厄文(Kyrie Irving)能夠在紐約登場參賽，他幾乎願做任何事，但不會發出錯誤訊息，給沒有接種新冠疫苗的厄文開先例。

亞當斯表示，他與籃網隊老闆蔡崇信談到厄文在籃網隊主場巴克萊中心(Barclays Center)和麥迪遜廣場花園尼克隊(Knicks)的客場上場比賽事宜，但鑑於疫情的嚴重性和全市為了遏止疫情而做出的犧牲，給厄文開後門不在考慮之中。

亞當斯說：「我特別希望厄文上場，為此我願做任何事。但他上場涉及到太多利害關係。我與籃網隊的老闆談過，想找到讓他上場的方式，但影響太大。我不能讓我的城市再度封鎖，如果我們告訴紐約市員工『你不遵守規定就不會被雇用』，但卻讓一名球員例外，這是發出一個錯誤信號。」

亞當斯發誓要尊重科學，他2月27日宣布只要染疫人數不斷減少，市府將考慮從3月7日起取消對餐館堂食、健身房鍛鍊和娛樂場所查詢疫苗接種紀錄的要求。

但取消限制並不能為厄文上場掃清道路，他可以作為球迷進入巴克萊中心，但其他的要求仍使他無法穿上球衣和上場比賽。亞當斯說：「紐約市的所有強制性接種規定對保護紐約市民非常重要，因此仍繼續有效。」

但亞當斯也承認規則不夠完善，會產生差異，其他球隊沒有接種疫苗的球員可以到紐約來與籃網隊和尼克隊比賽，而厄文這樣的本土球員沒有接種卻不能登場，顯得不合邏輯。他說：「不知道是誰用荒謬的規則讓客隊可以到紐約與我們的球隊比賽，而我們還必須遵守。」

亞當斯表示，疫情期間不能允許任何人例外，包括住在新澤西州的厄文，「否則我就是向員工發出錯誤的訊息。企業和紐約市都有各自的強制接種令，我必須遵守規則。我希望厄文上場，但我們是按照接種疫苗的規定而重新開放城市，我們不能再次封鎖，我不能讓我的城市再度關上大門。」

厄文 亞當斯 紐約市

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