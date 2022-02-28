商店難買OMNY 地鐵站將裝售卡機

MTA出台最新5元OMNY卡代替1元的捷運卡。（MTA提供）

大都會運輸署(MTA )2019年推出非接觸感應式交通付費系統OMNY後難以普及，關鍵問題是零售商店未全力代售；不過MTA可望從10月起在地鐵站 安裝OMNY售卡機。

在MTA網站上，列有OMNY感應式票卡代售商店，但只有少數商家依約定售卡，或是銷售意願消極；MTA坦承，很難讓華格林(Walgreens)等連鎖藥店在禮卡貨架的醒目位置突顯展售OMNY卡。

MTA 客戶長邁耶 (Sarah Meyer) 說，MTA直接將MONY卡發貨給華格林全紐約每個店面，店家只需要將這些感應票卡從後面移到前台展售，連鎖便利商店7-11也是如此。另一連鎖藥店CVS則表示， 4 月才會售卡。

有了OMNY讀卡機，乘客可用晶片信用卡或智慧型手機 付車費，不想或不能用這些方法的人可買OMNY卡代替，該付費系統預計2024年完全取代現有捷運卡(MetroCard)。

28日，MTA推出OMNY用戶專屬福利計畫，為期四個月，一周內搭車滿12次便可無限乘車；MetroCards周票仍有售，持卡人需付12次乘車費用33元。

MTA希望讓OMNY成為地鐵、公車、通勤鐵路和Access-a-Ride 的通用支付系統。

OMNY卡價5元、7年到期，MetroCards卡價1元、18個月過期。

MTA發言人雷斯尼克(Eugene Resnick)稱，去年10月推出OMNY卡以來，全市460個零售點共售出4367張，另54據點提供充值服務。目前，23%地鐵和公車乘客透過OMNY系統付費。

邁耶說，零售店挑戰之一是教員工充值，比想像更難；此外，OMNY卡設計讓員工售卡操作不易，卡上有條形碼，分別用以買卡、啟用、充值。

因新冠疫情爆發，OMNY推動日程至少慢一年多。地鐵站和公車上目前都可使用OMNY讀卡器，但仍缺乏MetroCards無限通行、半價以及在地鐵站買卡等便利。

MTA正測試自動售卡機，可望10月開始在地鐵站安裝；邁耶強調，如仍有疑慮，不會讓MetroCard退休。