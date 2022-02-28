OMNY搭車12趟後吃到飽 今實施

七天內使用OMNY系統付費超過12趟後搭到飽的方案，2月28日開始實施。(MTA提供)

為節省乘客每次搭車費用、吸引更多人回流，大都會運輸署(MTA )七天內使用OMNY系統付費超過12趟後搭到飽的方案，訂於2月28日(周一)開始實施，許多華人通勤者相當期待，認為在物價飛漲的時代能省則省。

MTA在去年底宣布新規，意在鼓勵民眾回歸地鐵、節約通勤成本並減少通勤客的不確定性，只要民眾使用非接觸感應式交通付費系統OMNY，七天內乘坐全市地鐵或公車費累計33元後，即可無限次免費乘坐地鐵或公車。

MTA主席利博(Janno Lieber)在聲明中表示，該項新規旨在吸引更多乘客搭乘大眾交通運輸工具；事實上，乘客若購買一周無限地鐵票價格也是33元，不過該項新規卻允許民眾使用無接觸信用卡、智慧型手機或手表支付車費，不再需要事先購買地鐵票，在進站時刷卡。

根據MTA，目前地鐵公車乘客約有四分之一使用OMNY系統付費，28日開始實施該項新規後，當局將會持續觀察四個月，統計乘客回流數量，以及從傳統地鐵票轉為使用OMNY乘客的數量；MTA希望能在2024年完全淘汰傳統地鐵卡 。

雖然MTA在估算實施新規後，每個月將會損失300至500萬元的售票收入，但如果成功吸引乘客回流，也不排除將該優惠永久化。

住在皇后區，每天都得到曼哈頓上班的華人張莉表示，疫情 之後物價飛漲、鈔票變薄，雖然每搭一次車只要2.75元，但如今有每周33元的上限，讓她能夠更安心的搭車，不需要擔心花太多車費，如此改變讓她相當期待。

華人黃聯勇則是多以汽車通勤，他說疫情期間地鐵乘客減少、遊民增多導致公共交通不安全，但當局有心吸引乘客回流，地鐵裡更多人，也不會感到害怕或不安全，再加上市長積極在地鐵裡掃蕩遊民，雙管齊下如果地鐵系統更好、又便宜，他也會考慮未來是否改搭地鐵通勤。

根據MTA，雖然疫情和緩後乘客數量逐步增加，但目前地鐵乘客人數約為疫情前同期的55.8%，公車乘客則是59.6%。