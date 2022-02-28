55歲上海華婦沈紅珍 失蹤近一個月尋回

沈紅珍。(親屬提供)

報住在曼哈頓華埠 、把汽車停在皇后區法拉盛 (Flushing的55歲華裔婦女沈紅珍，在與家人失聯近一個月後，於26日被安全尋回，她的女兒陳雨倩27日表示，如今母親在賓州醫院，已無大礙，感謝社區人士的熱心幫助。

據悉，來自上海的沈紅珍，是一名網約車司機，與房東室友住在曼哈頓華埠地蘭西街(Delancy St)47號，1月30日晚8時至9時，她曾與女兒陳雨倩通話表示正住在外州一家旅店，定於1月31日開車返回紐約，但此後便音訊全無。

經一名華裔警員幫忙調監控時發現，沈紅珍駕駛的灰色豐田轎車，從1月24日至今都停在法拉盛，顯示當時並非駕駛私家車前往外州。

該失蹤案在多次報警後均未能立案，上海同鄉會會長沈珺在協助報案、並向警方詳細說明失蹤者的具體情況後，警察曾表示仍無辦法立案，因為沈紅珍既不是未成年，也不是認知能力存在問題的老年人，在報案者也無法證明她是受害者的情況下，一個成年人是有權利「不與任何人聯繫」的。

在與家人失聯近一個月後，沈紅珍於26日被安全尋回，她的女兒陳雨倩表示，母親的朋友已經與她取得聯繫，表示收到了沈紅珍的消息，目前她在賓州的醫院已無大礙，只是一時半會兒回不了紐約，感謝社區人士、上海同鄉會、媒體朋友及紐約華人的關心及熱心幫忙。