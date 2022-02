紐約人挺烏克蘭 帝國大廈亮藍黃燈 時報廣場反戰

紐約民眾聚集在時報廣場,支持烏克蘭,反對俄羅斯入侵。(Getty Images)

數百名親烏克蘭 和反戰示威者26日聚集在紐約市曼哈頓時報廣場,譴責俄羅斯 總統普亭 發動入侵烏克蘭,並要求美國對俄羅斯實施更嚴厲的制裁;紐約地標帝國大廈也在晚間把燈光改為與烏克蘭國旗一致的藍、黃色,力挺烏克蘭人民。

抗議者展開印有烏克蘭國旗顏色的橫幅,高呼「打倒普亭,滾出烏克蘭!」(Down with Vlad Putin, get out of Ukraine!)

示威者亞帕索瓦(Aliya Passova)表示,自己作為一名俄羅斯人,知道沒人希望戰爭,只有普亭,因為這個男人非常貪婪,「我們不想成為共產主義的一部分,我們要享受自由」。

紐約民眾聚集在時報廣場,支持烏克蘭,反對俄羅斯入侵。(歐新社)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)在一份聲明中表示,紐約人與烏克蘭人站在一起,「紐約市是美國烏克蘭人口最多的城市,我們將與他們一同為遭受襲擊的人祈禱;俄羅斯對烏克蘭無端和不正當的入侵,是對自由的侵犯」。

美國烏克蘭國會委員會(Ukrainian Congress Committee of America)的多布里揚斯基(Andrij Dobriansky)說,「這是我們所有人能想像的最糟糕的事」。

紐約民眾聚集在時報廣場,支持烏克蘭,反對俄羅斯入侵。(Getty Images)

多布里揚斯基說,他在烏克蘭的朋友很害怕,但面對侵略者,決定奮起反抗;「即使普亭禁止我們的語言、禁止我們的宗教、禁止我們的歌曲和文化,烏克蘭人也堅信,我們是一個真實存在的民族,我們的精神永遠不會消亡」。

作為紐約地標之一的帝國大廈也從25日晚開始亮起藍色與黃色燈光,這兩個顏色正是烏克蘭的國旗顏色,希望為烏克蘭祈福,保民眾安全。

烏克蘭支持者計畫27日下午1時和3時繼續在時報廣場舉行更多抗議活動。