我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭開戰要花多少錢？愛沙尼亞前防長：每天200億

2華女遭槍殺 新墨州按摩店連續槍案 針對亞裔？

紐約人挺烏克蘭 帝國大廈亮藍黃燈 時報廣場反戰

記者張晨／紐約報導
紐約民眾聚集在時報廣場，支持烏克蘭，反對俄羅斯入侵。（Getty Images）
紐約民眾聚集在時報廣場，支持烏克蘭，反對俄羅斯入侵。（Getty Images）

數百名親烏克蘭和反戰示威者26日聚集在紐約市曼哈頓時報廣場，譴責俄羅斯總統普亭發動入侵烏克蘭，並要求美國對俄羅斯實施更嚴厲的制裁；紐約地標帝國大廈也在晚間把燈光改為與烏克蘭國旗一致的藍、黃色，力挺烏克蘭人民。

抗議者展開印有烏克蘭國旗顏色的橫幅，高呼「打倒普亭，滾出烏克蘭！」(Down with Vlad Putin, get out of Ukraine!)

示威者亞帕索瓦(Aliya Passova)表示，自己作為一名俄羅斯人，知道沒人希望戰爭，只有普亭，因為這個男人非常貪婪，「我們不想成為共產主義的一部分，我們要享受自由」。

紐約民眾聚集在時報廣場，支持烏克蘭，反對俄羅斯入侵。（歐新社）
紐約民眾聚集在時報廣場，支持烏克蘭，反對俄羅斯入侵。（歐新社）

紐約市長亞當斯(Eric Adams)在一份聲明中表示，紐約人與烏克蘭人站在一起，「紐約市是美國烏克蘭人口最多的城市，我們將與他們一同為遭受襲擊的人祈禱；俄羅斯對烏克蘭無端和不正當的入侵，是對自由的侵犯」。

美國烏克蘭國會委員會(Ukrainian Congress Committee of America)的多布里揚斯基(Andrij Dobriansky)說，「這是我們所有人能想像的最糟糕的事」。

紐約民眾聚集在時報廣場，支持烏克蘭，反對俄羅斯入侵。（Getty Images）
紐約民眾聚集在時報廣場，支持烏克蘭，反對俄羅斯入侵。（Getty Images）

多布里揚斯基說，他在烏克蘭的朋友很害怕，但面對侵略者，決定奮起反抗；「即使普亭禁止我們的語言、禁止我們的宗教、禁止我們的歌曲和文化，烏克蘭人也堅信，我們是一個真實存在的民族，我們的精神永遠不會消亡」。

作為紐約地標之一的帝國大廈也從25日晚開始亮起藍色與黃色燈光，這兩個顏色正是烏克蘭的國旗顏色，希望為烏克蘭祈福，保民眾安全。

烏克蘭支持者計畫27日下午1時和3時繼續在時報廣場舉行更多抗議活動。

帝國大廈亮起藍色和黃色燈光，支持烏克蘭。(取自帝國大廈推特)
帝國大廈亮起藍色和黃色燈光，支持烏克蘭。(取自帝國大廈推特)

烏克蘭 普亭 俄羅斯

上一則

62分局班森賀警民會議 警籲防範財產犯罪

下一則

紐約公校學生 6成至少打1劑疫苗

延伸閱讀

俄衛生部外洩文件顯示 普亭準備犧牲5萬名俄軍

俄衛生部外洩文件顯示 普亭準備犧牲5萬名俄軍
帝國大廈亮藍黃燈 時報廣場反戰示威 紐約人挺烏克蘭

帝國大廈亮藍黃燈 時報廣場反戰示威 紐約人挺烏克蘭

旅土耳其烏克蘭人示威：阻止「普特勒」種族滅絕

旅土耳其烏克蘭人示威：阻止「普特勒」種族滅絕
俄挺普亭藝文人士翻黑 莫斯科大劇院英國演出取消

俄挺普亭藝文人士翻黑 莫斯科大劇院英國演出取消
哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

熱門新聞

勁風暴雪將襲紐約州。19日下午，紐約法拉盛街頭飄雪。(記者牟蘭／攝影)

勁風雪颮瞬間「洗白」紐約州 國家氣象局大風預警今晚生效

2022-02-19 18:54
紐約皇后區男子施大英在過去五年內，涉嫌橫跨新州、紐約與賓州等金融機構，幫助毒品與其他違法交易洗錢逾6.53億元；圖為示意圖。(取自ICE網站)

紐約華男跨三州洗錢逾6億 認罪面臨最高30年刑期

2022-02-23 15:11
梁先生下班回家搭乘7號線遭兩匪搶劫毆打，鼻梁被打出血。（梁先生提供）

獨家／紐約華男下班晚高峰 地鐵車廂內遭兩搶匪毆打奪手機

2022-02-25 15:32
一名華男日前在地鐵車廂內看見「殺死中國佬」 的仇恨訊息。(讀者提供)

紐約市地鐵車廂驚現「殺掉中國佬」字樣 華人不安

2022-02-19 11:24
嫌犯從後攻擊受害者，用鐵鎚猛擊其頭部十餘次。(市警提供)

女子紐約地鐵遭鐵鎚擊頭搶劫 顱骨骨折、顱內出血

2022-02-25 13:15
事發當天瓦斯爆炸後，火勢熊熊燃燒、黑煙衝天。(讀者提供)

鄰居家瓦斯氣爆波及 華男一家房產化灰燼

2022-02-25 02:30

超人氣

更多 >
哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意
俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭

俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭
談判不成互甩鍋 烏克蘭稱拒談是因條件不合適

談判不成互甩鍋 烏克蘭稱拒談是因條件不合適
將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動

愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動