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紐約公校學生 6成至少打1劑疫苗

記者張心／紐約報導
紐約市公校疫苗完全接種率達52%，六所超90%。圖為市教育總監班克斯探訪公校。（取自班克斯推特）
紐約市公校疫苗完全接種率達52%，六所超90%。圖為市教育總監班克斯探訪公校。（取自班克斯推特）

自疫情爆發以來市教育局首次完整公開公校學生疫苗接種情況，截止本月22日，市公校疫苗完全接種率達52%，59%的五歲以上學生至少接種一劑，曼哈頓的公校疫苗接種率位列五區中最高達到72%。

根據市教育25日公布的統計數據，學生疫苗接種率受社區影響存在著巨大差異。曼哈頓區72%的公校生至少接種了一劑新冠疫苗，皇后區位列第二為63%，布碌崙(布魯克林)和布朗士區分別為57%和52%，史泰登島排名倒數第一為47%，意味著有超過一半的學生沒有接種過疫苗。

與此同時，接種率也受到不同學區和學校的影響。就讀於第2、3、26、15和13學區的學生疫苗接種率最高，在71%至80%之間；曼哈頓下城、華埠和上東區公校，疫苗接種率達到80%；上西區和哈林區部分學校達到77%；皇后區貝賽達到74%。

城市學院數學科學和工程高中(HS Math Science and Engineering at CCNY)、史岱文森高中、約克學院皇后區科學高中(Queens HS for the Sciences at York College)、勃魯克學院高中(Baruch College Campus High School)、布朗士科學高中、曼哈頓上東城Eleanor Roosevelt高中，這六所高中學生的完全疫苗接種率超過90%。

就讀於第29、31、18、16和23學區的學生疫苗接種率最低，總體徘徊在38%至48%之間。其中，布碌崙的海洋丘(Ocean Hill)、布朗斯維爾(Brownsville)、東紐約(East New York)位列全市學區中最低，只有38%的學生接種過一劑疫苗；貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)、弗萊布許(Flatbush)、卡納西(Canarsie)的公校疫苗接種率均為43%；史泰登島的學校普遍在47%。

之前雖然市府曾發布過兒童疫苗接種信息，但沒有具體公開過公校相關數據，並且沒有精準到學區和學校。此次市教育局選擇披露，是在市議會的要求下進行，之後每兩周將更新一次公校疫苗接種信息。

疫苗 公校 學區

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