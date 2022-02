紐約公校學生 6成至少打1劑疫苗

紐約市公校疫苗完全接種率達52%,六所超90%。圖為市教育總監班克斯探訪公校。(取自班克斯推特)

自疫情爆發以來市教育局首次完整公開公校 學生疫苗 接種情況,截止本月22日,市公校疫苗完全接種率達52%,59%的五歲以上學生至少接種一劑,曼哈頓的公校疫苗接種率位列五區中最高達到72%。

根據市教育25日公布的統計數據,學生疫苗接種率受社區影響存在著巨大差異。曼哈頓區72%的公校生至少接種了一劑新冠疫苗,皇后區位列第二為63%,布碌崙(布魯克林)和布朗士區分別為57%和52%,史泰登島排名倒數第一為47%,意味著有超過一半的學生沒有接種過疫苗。

與此同時,接種率也受到不同學區 和學校的影響。就讀於第2、3、26、15和13學區的學生疫苗接種率最高,在71%至80%之間;曼哈頓下城、華埠和上東區公校,疫苗接種率達到80%;上西區和哈林區部分學校達到77%;皇后區貝賽達到74%。

城市學院數學科學和工程高中(HS Math Science and Engineering at CCNY)、史岱文森高中、約克學院皇后區科學高中(Queens HS for the Sciences at York College)、勃魯克學院高中(Baruch College Campus High School)、布朗士科學高中、曼哈頓上東城Eleanor Roosevelt高中,這六所高中學生的完全疫苗接種率超過90%。

就讀於第29、31、18、16和23學區的學生疫苗接種率最低,總體徘徊在38%至48%之間。其中,布碌崙的海洋丘(Ocean Hill)、布朗斯維爾(Brownsville)、東紐約(East New York)位列全市學區中最低,只有38%的學生接種過一劑疫苗;貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)、弗萊布許(Flatbush)、卡納西(Canarsie)的公校疫苗接種率均為43%;史泰登島的學校普遍在47%。

之前雖然市府曾發布過兒童疫苗接種信息,但沒有具體公開過公校相關數據,並且沒有精準到學區和學校。此次市教育局選擇披露,是在市議會的要求下進行,之後每兩周將更新一次公校疫苗接種信息。