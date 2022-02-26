帝國大廈亮藍黃燈 時報廣場反戰示威 紐約人挺烏克蘭

帝國大廈亮起藍色和黃色燈光，支持烏克蘭。(取自帝國大廈推特)

數百名親烏克蘭 和反戰示威者26日聚集在紐約市曼哈頓時報廣場，譴責俄羅斯 總統普亭 發動入侵烏克蘭，並要求美國對俄羅斯實施更嚴厲的制裁；紐約地標帝國大廈也在晚間把燈光改為與烏克蘭國旗一致的藍、黃色，力挺烏克蘭人民。

抗議者展開印有烏克蘭國旗顏色的橫幅，高呼「打倒普亭，滾出烏克蘭！」(Down with Vlad Putin, get out of Ukraine!)

示威者亞帕索瓦(Aliya Passova)表示，自己作為一名俄羅斯人，知道沒人希望戰爭，只有普亭，因為這個男人非常貪婪，「我們不想成為共產主義的一部分，我們要享受自由」。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)在一份聲明中表示，紐約人與烏克蘭人站在一起，「紐約市是美國烏克蘭人口最多的城市，我們將與他們一同為遭受襲擊的人祈禱；俄羅斯對烏克蘭無端和不正當的入侵，是對自由的侵犯」。

美國烏克蘭國會委員會(Ukrainian Congress Committee of America)的多布里揚斯基(Andrij Dobriansky)說，「這是我們所有人能想像的最糟糕的事」。

多布里揚斯基說，他在烏克蘭的朋友很害怕，但面對侵略者，決定奮起反抗；「即使普亭禁止我們的語言、禁止我們的宗教、禁止我們的歌曲和文化，烏克蘭人也堅信，我們是一個真實存在的民族，我們的精神永遠不會消亡」。

作為紐約地標之一的帝國大廈也從25日晚開始亮起藍色與黃色燈光，這兩個顏色正是烏克蘭的國旗顏色，希望為烏克蘭祈福，保民眾安全。

烏克蘭支持者計畫27日下午1時和3時繼續在時報廣場舉行更多抗議活動。