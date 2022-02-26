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紐約市公校 2.28日起室外不強制戴口罩

記者張晨／紐約報導
紐約市公校學生下周開始可不必在室外戴口罩。（路透）
紐約市公校學生下周開始可不必在室外戴口罩。（路透）

紐約市教育總監班克斯(David Banks)25日表示，從28日(周一)開始，市公校將不再強制要求學生在室外戴口罩，但室內仍維持原規定；市長亞當斯(Eric Adams)同日表示，取消室內口罩令「指日可待」，不過仍須謹慎。

班克斯在一份聲明中表示，在整個疫情期間，由於嚴格的防疫規定，學校為學生和教職員工提供了安全健康的環境；「高興我們能夠做出這一令人興奮的宣布，並允許人們在學校室外得以摘掉口罩」。

紐約市公校內的新冠檢測陽性率已降至1%以下；市教師工會(UFT)發言人表示支持這項新規定。

與此同時，聯邦疾病防治中心(CDC)也放寬聯邦政府的口罩防疫指導，全國大部分地區民眾在室內公共場所不需要戴口罩。

隨著與Omicron變體相關的新感染病例迅速下降，相關的住院率和死亡率持續放緩，越來越多的州已經放寬口罩指導，或完全取消了相關規定。

當日亞當斯也在接受媒體採訪時表示，完全取消市公校的口罩令「指日可待」，「各項指標都正在朝著正確的方向發展，我們將遵循科學，不能允許意外的事再次發生」。

亞當斯重申，除非衛生官員根據評估毫無疑問地告訴他，取消口罩的舉動符合公共健康和安全的最佳利益，否則他不願意對目前紐約防疫限制做出任何改變。

儘管鄰近的新州已經打算在下月初完全取消學校口罩規定，但紐約仍在觀望；州長霍楚(Kathy Hochul)表示，她將考慮在全州範圍內取消校園口罩令，但前提是孩子們結束寒假重返課堂後，未出現新的疫情高峰。

口罩 亞當斯 公校

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