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鐵錘狂擊15次…皇后廣場地鐵站遭搶 她頭骨被錘裂

記者張晨／紐約報導
嫌犯從後攻擊受害者，用鐵錘猛擊其頭部十餘次。(市警提供)
嫌犯從後攻擊受害者，用鐵錘猛擊其頭部十餘次。(市警提供)

長島市一名57歲市府女性雇員24日深夜下班回家途中，遭人在地鐵口搶劫，劫匪先是從後狠踹，而後從懷裡掏出一把鐵錘朝受害者頭上猛擊多次；受害者頭骨骨裂，顱內出血，雖已脫離生命危險但恐造成嚴重後遺症，警方目前正全城通緝涉案嫌犯。

嫌犯的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯的體貌特徵。(市警提供)

警方表示，案發當日晚11時22分，一名在市衛生局工作的研究員下班回家，在進入傑克森大道(Jackson Ave.)夾皇后大道(Queens Blvd.)附近的皇后廣場(Queens Plaza)地鐵站時，被一男子從後攻擊。

根據警方25日公布的現場監控視頻，受害者先從後面被狠踹一腳，扶住了身邊的欄杆才未摔倒；嫌犯隨即開始實施搶劫，同時從懷裡掏出一把錘子，對其頭部砸去。

視頻中，該人至少揮下鐵錘15次，直到在樓梯盡頭將受害者徹底打倒在地才搶走了她的背包；包裡有兩部手機、借記卡、信用卡和數目不詳的現金。

受害者頭骨骨折、顱內出血 搶救脫險

警方稱，受害者在案發後被送往威爾康乃爾醫療中心(Weill Cornell Medical Center)搶救，現雖已脫離生命危險，但頭骨骨折，顱內出血。

嫌犯在作案後逃離現場，手中提著受害者的背包。(市警提供)
嫌犯在作案後逃離現場，手中提著受害者的背包。(市警提供)

警方25日召開記者會，市警捷運局局長威爾科克斯(Jason Wilcox)表示，皇后廣場是捷運局的重點監控站點，現階段將保證一周七天有警員駐守，但未透露執勤人數。

警方呼籲民眾，若看到和圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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