紐約地鐵遊民定居點 市長亞當斯：全部清除

天氣寒冷，許多遊民在地鐵車廂內駐紮營地。（路透）

大都會運輸署(MTA )最新報告指出，近350名遊民 駐紮營地在全市90個地鐵站 及隧道；市長亞當斯(Eric Adams)25日表示，地鐵系統在面臨恐怖主義威脅面前十分脆弱，出於安全，所有被發現的營地將會立即被移除。

MTA本月初出動工作人員監察，在全市發現近350名遊民在地鐵系統內駐紮營地，其中包括30個在隧道、89個在地鐵站台；MTA發言人明頓(Tim Minton)表示，一旦發現這些營地就會馬上移除，並且會對這些地方定期突擊檢查，將消息分享給市警。

天氣很冷，許多遊民在地鐵車廂內駐紮營地。(美聯社)

亞當斯25日也表示，正移除每個在地鐵系統中發現的營地，「這是不可接受的」，以前的市府或許會對這些情況不追究，但拒絕步其後塵；作為前警員，他深知地鐵隧道會被恐怖主義所利用的可能性，此外也要擔心睡在站內的遊民可能作出傷害大眾的事。

MTA永久公民諮詢委員會(Permanent Citizens Advisory Council)執行董事達格蓮(Lisa Daglian)說，遊民在隧道內安家是個可怕的事實，但也並非新鮮事，「很幸運暫時沒人作出破壞系統的舉動，但永遠不知道哪天運氣會用光」；沒人應住在地鐵系統中，無論是車廂還是隧道，那都不是一個家，紐約市應給人們充足的房源居住。

截至日前，今年發生在紐約市地鐵的犯罪率上升61%，多以搶劫和重竊罪為主；24日晚一名35歲男子在布碌崙(布魯克林)Eastern Parkway交Franklin大道遭人割頸，送到醫院搶救後無大礙。消息指出，嫌犯原本在階梯上越過男子想抓住另一名女生，但對方倉惶逃出車站，嫌犯於是把怒氣轉向受害者，將其暴打一頓後亮出一把刀子割頸。

除了犯罪外，近來也有遊民被發現陳屍在地鐵車廂內，警方24日早晨就在布碌崙大西洋大道-巴克萊中心地鐵站(Atlantic Avenue-Barclays Center)南向2號線車廂中，發現一名30多歲、穿著睡衣的女遊民死在裡面；據目前調查，死因不涉及他殺，屍體已送往市法醫辦公室解剖。

這已是今年在車廂或地鐵站去世的第八位遊民，比起去年同期的兩宗案件來得高；而在同一輛車廂中，警方也找到一名失去意識的遊民，之後經搶救甦醒過來。