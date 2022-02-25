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紐約馬拉松賽11月回歸 恢復5萬人滿員參賽

記者張心／紐約報導
紐約馬拉松於將於11月6日恢復5萬人滿額參賽。(美聯社)
紐約馬拉松於將於11月6日恢復5萬人滿額參賽。(美聯社)

全球最大的馬拉松賽事、紐約馬拉松(New York City Marathon)在經歷2020年停辦和2021年減額參賽後，將於今年11月6日恢復滿員參賽，提供5萬個名額，3月9日至23日接受申請，參賽者須提供完整的新冠疫苗接種證明。

根據舉辦單位紐約路跑協會(NYRR)24日發布的聲明，2022年第51屆紐約馬拉松將於11月6日按照正常規格舉辦，參賽選手申請通道會於美東時間3月9日中午12時開放，至美國東部時間3月23日晚上11時59分關閉，並於3月30日抽籤及通知錄取結果。

紐約馬拉松於將於11月6日恢復5萬人滿額參賽。(美聯社)
紐約馬拉松於將於11月6日恢復5萬人滿額參賽。(美聯社)

沒有通過抽籤選拔的民眾，也可以通過三種方式參加比賽，分別為「為紐約路跑協會兒童團隊而跑」，旨在通過跑步為少年兒童跑步項目籌集資金，有意參與者可通過註冊獲得參賽資格；「為慈善機構而跑」，同紐約路跑協會合作的慈善組織，可以為願意代表他們籌款的選手提供參賽資格保障，具體的慈善組織名單將於3月30日公布；「同國際遊客一起跑」，美國以外的參賽者，可以通過購買國際旅遊運營商(ITO)馬拉松套餐來保證參賽。

主辦方要求今年所有的參賽選手須提供完整的新冠疫苗接種證明，因為許多特別活動也將恢復舉辦，包括場內娛樂和社交活動。

「去年的馬拉松比賽是一個令人振奮和團結的時刻，也是重新收穫希望、靈感和毅力的象徵。」紐約馬拉松比賽總監Ted Metellus表示，「今年11月，我們很高興來自世界各地的跑者全面回歸，一起迎接紐約市最棒的一天」。

2021年，原本決心大辦的第50屆紐約馬拉松賽事，規模縮水限制了參賽人數；2020年，由於新冠疫情的突襲，該賽事不得不停辦。此前，持續幾十年的紐約馬拉松賽事，唯一一次停辦是2012年，當時特大風暴珊迪(Superstorm Sandy)給紐約市造成極大破壞。

紐約馬拉松標誌性的26.2哩長跑道，橫跨市內五大區，從早上8時起自史泰登島起跑，向北經過布碌崙(布魯克林)和皇后區，繼而向西從皇后區大橋(Queensboro Bridge)前往曼哈頓與布朗士，最終抵達終點中央公園。

更多申請參賽信息可訪問網站：tcsnycmarathon.org

馬拉松 紐約市 皇后區

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