紐約公校生夾帶武器 較疫前激增80%

市公校學生夾帶武器比率較疫前激增八成，槍、電擊槍、刀具均包含在內。(市長辦公室提供)

根據紐約市警最新數據顯示，市公校 如今查獲學生夾帶違禁武器的率比比疫情 前高出了80%，從真槍、尖刀到電擊槍和胡椒噴霧均包含在內。

從去年7月1日至今年2月20日，數據顯示，在市教育局 所屬的學校中共繳獲3315件管制武器；而在2019至2020年疫情前一年中，這一數字為1845件，增長了80%。

更加引人注目的是，在2019至2020年只繳獲了一隻學生夾帶的真槍，但今年僅過了兩個月，就有14支槍從學生身上被沒收。

數據顯示，使用電擊的案例增幅最高，達到了591%，從本學年開始後，共有325支電擊槍被沒收，而2020年同期只有47支。

市公校學生夾帶武器比率較疫前激增八成，圖為高中生日前集會反對校園歧視。(Getty Images)

隨著全日制學校生活的回歸，夾帶管制刀具的好數量也激增了25%； 2020年共從學生身上搜出了1134把刀；而本學年該數字已經飆升到了1420把。

在市警數據中，還有一種「其他」類別的武器，包括胡椒噴霧和拳指套；數據顯示，夾帶這一武器的學人數增長了326%，從279人增至1190人。

但教師和校安保人員表示，一些在高犯罪率地區生活的孩子更害怕往返於學校的途中，而不是在校內。

弗洛伊德(Greg Floyd)是市公校安保人員聯盟的負責人，他說一些孩子攜帶武器的確是為了惹麻煩，而另一些孩子則是為了自衛。

「孩子們很害怕。」弗洛伊德說。黑幫成員可以自由攜帶武器而不受報復，這意味著現在青少年必須攜帶武器來保護自己。

市教育局發言人斯提爾(Nathaniel Styer)表示，沒收這些違禁物品反映出學校內部的安保人員在有效的執行工作，「這一夥伴關係將阻止武器和其他不屬於學校的危險品進入教學樓。」