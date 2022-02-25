我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#06：防空決戰？俄軍空降「基輔斬首行動」

谷愛凌國籍風波 網連署要求史丹福拒入學

金兌錫致信州長 要求宣布仇恨犯罪緊急令

記者和釗宇／紐約報導
金兌錫日前致信州長霍楚，要求州府宣布進入仇恨犯罪災難緊急狀態，並資助反仇恨犯罪項目。（金兌錫提供）
金兌錫日前致信州長霍楚，要求州府宣布進入仇恨犯罪災難緊急狀態，並資助反仇恨犯罪項目。（金兌錫提供）

疫情以來針對亞裔仇恨犯罪猖獗，州眾議員金兌錫(Ron Kim)日前致信州長霍楚(Kathy Hochul)，要求州府宣布進入仇恨犯罪災難緊急狀態，並資助反仇恨犯罪項目，為受害者提供福利，如免費計程車、安全保護和免費搏擊培訓班，預計需要資金3000至4000萬元。

金兌錫表示，仇恨犯罪已經造成顯而易見的災難，必須由政府提供資源和資金，支持執法活動和社會服務；他在信中提出設立一系列支援項目，若某群體遭遇的仇恨犯罪數量去年增長超過200%，即有資格參加支援項目；例如，設立免費計程車擔保系統，為參加項目的民眾提供每月15次免費乘車。

金兌錫還建議設立「安全陪伴服務」(Security Companion Service)，讓受害群體人員在公共場合活動時受到警員保護，執行保護任務的警員應有搏擊功底及其他防衛手段。

信中表示，「新冠疫情開始以後，針對亞裔的仇恨犯罪開始猖獗，許多志願者和民間組織就開始為那些擔憂人身安全的民眾提供安全陪伴服務，應民眾要求陪他們出入公共場合，例如坐地鐵；提出『安全陪伴服務』項目的目的，就是讓州府和市府介入並擴大這類服務。」金兌錫還希望霍楚為老年人通勤服務提供資金，為紐約市老年人提供無限次免費叫車服務。

數據顯示，去年仇恨犯罪數量同比猛增95%，針對亞裔和西語裔的仇恨犯罪數量則增長超過200%，其中針對亞裔的仇恨攻擊案件占總數的四分之一，西語裔只占1%；遭遇仇恨攻擊最多的是猶太人，占總數的38%，數量比去年增加54%。

霍楚發言人表示，州長對亞裔仇恨犯罪猛增感到驚駭，將評估金兌錫的建議，「州長此前已經提出加強並擴大肯德拉法(Kendra's Law)，投資改善心理健康服務，本周有宣布投資1000萬元支持亞裔社區團體提供服務；將繼續與地方政府和議員合作，加強對亞裔民眾的支持和保護。」

仇恨犯罪 亞裔 霍楚

上一則

華生遭霸凌不吭聲 華康會邀警談自我保護

下一則

戶外用餐永久化 紐約市議會修法鋪路

延伸閱讀

白宮：美國準備接受烏克蘭難民 民主黨籍州長表示歡迎

白宮：美國準備接受烏克蘭難民 民主黨籍州長表示歡迎
金兌錫要求霍楚 宣布紐約州進入仇恨犯罪災難緊急狀態

金兌錫要求霍楚 宣布紐約州進入仇恨犯罪災難緊急狀態
百老匯「觀眾戴口罩」措施 延長至4月30日

百老匯「觀眾戴口罩」措施 延長至4月30日
共和黨州長參選人李修頓 選擇女市警當副手

共和黨州長參選人李修頓 選擇女市警當副手
參選挑戰金兌錫 趙靖桉、陳熠友人變「對手」

參選挑戰金兌錫 趙靖桉、陳熠友人變「對手」

熱門新聞

勁風暴雪將襲紐約州。19日下午，紐約法拉盛街頭飄雪。(記者牟蘭／攝影)

勁風雪颮瞬間「洗白」紐約州 國家氣象局大風預警今晚生效

2022-02-19 18:54
因今年1月居民樓收到高昂的天然氣與電氣費用，政府要求聯合愛迪生公司重新核查上月帳單；圖為示意圖。(本報檔案照)

「我們付不起」紐約華裔夫婦1月電費漲近三倍

2022-02-17 16:27
一名華男日前在地鐵車廂內看見「殺死中國佬」 的仇恨訊息。(讀者提供)

紐約市地鐵車廂驚現「殺掉中國佬」字樣 華人不安

2022-02-19 11:24
紐約皇后區男子施大英在過去五年內，涉嫌橫跨新州、紐約與賓州等金融機構，幫助毒品與其他違法交易洗錢逾6.53億元；圖為示意圖。(取自ICE網站)

紐約華男跨三州洗錢逾6億 認罪面臨最高30年刑期

2022-02-23 15:11
兩名劫匪闖入皇后區民宅，毆打正在跟孩子睡覺的亞裔婦女，並搶掠財物。(警方提供)

「叫就殺了你」 紐約亞裔母親憶入室搶劫惡夢

2022-02-24 14:54
冬季風暴將在24日晚間襲來，給紐約市和周邊地區帶來積雪和積冰。（記者張心／攝影）

紐約今60°F冬季最暖 明日冰雪來襲再啟災害預警

2022-02-23 13:24

超人氣

更多 >
俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死

俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死
烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰

烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰
放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手

普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手
以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……

以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……