金兌錫致信州長 要求宣布仇恨犯罪緊急令

金兌錫日前致信州長霍楚，要求州府宣布進入仇恨犯罪災難緊急狀態，並資助反仇恨犯罪項目。（金兌錫提供）

疫情以來針對亞裔 的仇恨犯罪 猖獗，州眾議員金兌錫(Ron Kim)日前致信州長霍楚 (Kathy Hochul)，要求州府宣布進入仇恨犯罪災難緊急狀態，並資助反仇恨犯罪項目，為受害者提供福利，如免費計程車、安全保護和免費搏擊培訓班，預計需要資金3000至4000萬元。

金兌錫表示，仇恨犯罪已經造成顯而易見的災難，必須由政府提供資源和資金，支持執法活動和社會服務；他在信中提出設立一系列支援項目，若某群體遭遇的仇恨犯罪數量去年增長超過200%，即有資格參加支援項目；例如，設立免費計程車擔保系統，為參加項目的民眾提供每月15次免費乘車。

金兌錫還建議設立「安全陪伴服務」(Security Companion Service)，讓受害群體人員在公共場合活動時受到警員保護，執行保護任務的警員應有搏擊功底及其他防衛手段。

信中表示，「新冠疫情開始以後，針對亞裔的仇恨犯罪開始猖獗，許多志願者和民間組織就開始為那些擔憂人身安全的民眾提供安全陪伴服務，應民眾要求陪他們出入公共場合，例如坐地鐵；提出『安全陪伴服務』項目的目的，就是讓州府和市府介入並擴大這類服務。」金兌錫還希望霍楚為老年人通勤服務提供資金，為紐約市老年人提供無限次免費叫車服務。

數據顯示，去年仇恨犯罪數量同比猛增95%，針對亞裔和西語裔的仇恨犯罪數量則增長超過200%，其中針對亞裔的仇恨攻擊案件占總數的四分之一，西語裔只占1%；遭遇仇恨攻擊最多的是猶太人，占總數的38%，數量比去年增加54%。

霍楚發言人表示，州長對亞裔仇恨犯罪猛增感到驚駭，將評估金兌錫的建議，「州長此前已經提出加強並擴大肯德拉法(Kendra's Law)，投資改善心理健康服務，本周有宣布投資1000萬元支持亞裔社區團體提供服務；將繼續與地方政府和議員合作，加強對亞裔民眾的支持和保護。」