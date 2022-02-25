紐約客談／當孩童拿起武器 紐約校園還安不安全

第一次世界大戰之時，巴黎的賣報童人人攜帶槍枝，以防德軍的突襲；第二次世界大戰期間，南京的少年紛紛舉起長槍，在日軍的刀鋒下殘喘⋯⋯人們總以為只有陷入戰火的國家，才會逼迫地連兒童都要拿起武器防衛，而不想在百年後的今天，被譽為帝國明珠的紐約市 ，在物質文化極度發達的外殼下，潛藏的是一枚枚書包中的電擊槍，和一顆顆籠罩在社會暴力事件陰影下的幼小心靈。

本周最令紐約客咂舌的新聞，除了俄國入侵烏克蘭的戰火之外，也許還有政府在全市公校 查獲的武器數量增加了80%。兩個看似不相關的新聞，卻有一個耐人尋味的共同點，即除了戰爭中的基輔學生需要配槍自衛以外，千里之外明明處在「太平盛世」的美國紐約市，為何學生們好端端的上學也要配槍呢？

有記者攜帶著市警局最新的報告數據，將話筒對準了市長亞當斯 (Eric Adams)，對方義正嚴辭地批判「當孩子都必須攜帶槍枝刀具上學，這就是他們對城市最不滿的控訴。」說的真好，一下子贏得滿堂彩，然而當記者繼續追問，飆升的孩童攜帶槍枝率，是否和城市急速上漲的犯罪率相關時，新市長卻矢口否認，「我不接受任何人說的，帶槍是因為沒有安全感，這兩者完全扯不上關係。」

可這世界的殘酷，就是無論你接不接受，該發生的還是在有條不紊的進行著。根據市警局最新統計，相比疫前，全市公校槍枝、刀具和電擊槍沒收數量增加80%，其中電擊槍增加600%，刀具增加25%；本學期迄今為止，破獲14把上膛的手槍，而疫情前同期只找到一把。畢竟，數據不會說謊，只能揭露政客拼命粉飾的太平，印證看客心知肚明的真相。

紐約客談，每周二至周六見報。