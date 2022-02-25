疫情持續降溫 霍楚：全州醫院可恢復擇期手術

紐約州新冠疫情持續降溫，霍楚24日宣布，全州所有醫院都可恢復擇期手術。（州長辦公室提供）

紐約州新冠疫情 持續降溫，住院人數創下去年11月中旬以來新低；州長霍楚 (Kathy Hochul)24日宣布，全州所有醫院都可恢復擇期手術。

根據州府數據，全州23日新增病例2704例，單日檢測陽性率為2.1%，已經連續六天低於2.5%；七天平均檢測陽性率為2%，自1月2日高峰以來已連續47天下降；目前住院人數為2274人，為去年11月19日以來新低，1月12日以來已經連續42天下降；紐約市23日新增1106例，七天平均檢測陽性率為1.34%。

相比之下，上輪疫情高峰時住院人數曾一度超過1萬2000人，其中1600人住進ICU，使得霍楚不得不簽署行政令，要求疫情嚴重地區的醫院暫停擇期手術，騰出病床應對疫情；霍楚表示，「我們的醫療系統過去兩年來經歷了許多困難，去年底今年初又遭到Omicron變種病毒襲擊，的確非常困難，但好消息是現在所有醫院都度過了困難時期，可以恢復擇期手術。」

紐約州新冠疫情持續降溫，霍楚24日宣布，全州所有醫院都可恢復擇期手術。（州長辦公室提供）

同時，全州23日新增死亡病例31人，霍楚表示，日新增死亡人數也處在下降趨勢，本輪疫情高峰時期日新增死亡人數曾一度逼近200人。

此前州府取消了室內場所口罩 令，霍楚說，口罩令取消之後幾天，全州日新增新冠病例沒有反彈；目前民眾進入公共交通、遊民所、監獄和醫療機構仍須戴口罩，公校口罩令預計下個月有望取消；霍楚說她正在評估一系列指標，包括兒童的新冠疫苗接種率、新增病例數和住院人數，同時州府也在關注是否有新的變種病毒出現，導致疫情再次快速蔓延。

霍楚繼續呼籲尚未接種的民眾積極打疫苗和補強針，她說，疫苗可以預防感染Omicron變種病毒引起的重症；她還表示，如果兒童接種率有所上升，解除校內口罩令將更容易；根據州府數據，目前全州五至11歲兒童中，有約六成仍一針未打。