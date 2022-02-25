我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#06：防空決戰？俄軍空降「基輔斬首行動」

谷愛凌國籍風波 網連署要求史丹福拒入學

疫情持續降溫 霍楚：全州醫院可恢復擇期手術

記者和釗宇／紐約報導
紐約州新冠疫情持續降溫，霍楚24日宣布，全州所有醫院都可恢復擇期手術。（州長辦公室提供）
紐約州新冠疫情持續降溫，霍楚24日宣布，全州所有醫院都可恢復擇期手術。（州長辦公室提供）

紐約州新冠疫情持續降溫，住院人數創下去年11月中旬以來新低；州長霍楚(Kathy Hochul)24日宣布，全州所有醫院都可恢復擇期手術。

根據州府數據，全州23日新增病例2704例，單日檢測陽性率為2.1%，已經連續六天低於2.5%；七天平均檢測陽性率為2%，自1月2日高峰以來已連續47天下降；目前住院人數為2274人，為去年11月19日以來新低，1月12日以來已經連續42天下降；紐約市23日新增1106例，七天平均檢測陽性率為1.34%。

相比之下，上輪疫情高峰時住院人數曾一度超過1萬2000人，其中1600人住進ICU，使得霍楚不得不簽署行政令，要求疫情嚴重地區的醫院暫停擇期手術，騰出病床應對疫情；霍楚表示，「我們的醫療系統過去兩年來經歷了許多困難，去年底今年初又遭到Omicron變種病毒襲擊，的確非常困難，但好消息是現在所有醫院都度過了困難時期，可以恢復擇期手術。」

紐約州新冠疫情持續降溫，霍楚24日宣布，全州所有醫院都可恢復擇期手術。（州長辦公...
紐約州新冠疫情持續降溫，霍楚24日宣布，全州所有醫院都可恢復擇期手術。（州長辦公室提供）

同時，全州23日新增死亡病例31人，霍楚表示，日新增死亡人數也處在下降趨勢，本輪疫情高峰時期日新增死亡人數曾一度逼近200人。

此前州府取消了室內場所口罩令，霍楚說，口罩令取消之後幾天，全州日新增新冠病例沒有反彈；目前民眾進入公共交通、遊民所、監獄和醫療機構仍須戴口罩，公校口罩令預計下個月有望取消；霍楚說她正在評估一系列指標，包括兒童的新冠疫苗接種率、新增病例數和住院人數，同時州府也在關注是否有新的變種病毒出現，導致疫情再次快速蔓延。

霍楚繼續呼籲尚未接種的民眾積極打疫苗和補強針，她說，疫苗可以預防感染Omicron變種病毒引起的重症；她還表示，如果兒童接種率有所上升，解除校內口罩令將更容易；根據州府數據，目前全州五至11歲兒童中，有約六成仍一針未打。

紐約州新冠疫情持續降溫，霍楚24日宣布，全州所有醫院都可恢復擇期手術。（州長辦公...
紐約州新冠疫情持續降溫，霍楚24日宣布，全州所有醫院都可恢復擇期手術。（州長辦公室提供）

霍楚 疫情 口罩

上一則

戶外用餐永久化 紐約市議會修法鋪路

下一則

「叫就殺了你」 亞裔女遭入室劫匪毆打 心有餘悸

延伸閱讀

洛縣聯合學區師生每周新冠檢測持續 也繼續室內口罩令

洛縣聯合學區師生每周新冠檢測持續 也繼續室內口罩令
聖縣有望一周後解除室內強制口罩令

聖縣有望一周後解除室內強制口罩令
疫情降溫 霍楚宣布紐約州醫療機構可恢復擇期手術

疫情降溫 霍楚宣布紐約州醫療機構可恢復擇期手術
亞當斯：將很快取消口罩令、室內場所不需疫苗證明

亞當斯：將很快取消口罩令、室內場所不需疫苗證明
百老匯「觀眾戴口罩」措施 延長至4月30日

百老匯「觀眾戴口罩」措施 延長至4月30日

熱門新聞

勁風暴雪將襲紐約州。19日下午，紐約法拉盛街頭飄雪。(記者牟蘭／攝影)

勁風雪颮瞬間「洗白」紐約州 國家氣象局大風預警今晚生效

2022-02-19 18:54
因今年1月居民樓收到高昂的天然氣與電氣費用，政府要求聯合愛迪生公司重新核查上月帳單；圖為示意圖。(本報檔案照)

「我們付不起」紐約華裔夫婦1月電費漲近三倍

2022-02-17 16:27
一名華男日前在地鐵車廂內看見「殺死中國佬」 的仇恨訊息。(讀者提供)

紐約市地鐵車廂驚現「殺掉中國佬」字樣 華人不安

2022-02-19 11:24
紐約皇后區男子施大英在過去五年內，涉嫌橫跨新州、紐約與賓州等金融機構，幫助毒品與其他違法交易洗錢逾6.53億元；圖為示意圖。(取自ICE網站)

紐約華男跨三州洗錢逾6億 認罪面臨最高30年刑期

2022-02-23 15:11
兩名劫匪闖入皇后區民宅，毆打正在跟孩子睡覺的亞裔婦女，並搶掠財物。(警方提供)

「叫就殺了你」 紐約亞裔母親憶入室搶劫惡夢

2022-02-24 14:54
冬季風暴將在24日晚間襲來，給紐約市和周邊地區帶來積雪和積冰。（記者張心／攝影）

紐約今60°F冬季最暖 明日冰雪來襲再啟災害預警

2022-02-23 13:24

超人氣

更多 >
俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死

俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死
烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰

烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰
放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手

普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手
以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……

以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……