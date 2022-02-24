MTA選地鐵站3試點安裝安全門 7號車時報廣場站也有

MTA選中三個地鐵站推行加設站台安全門試點項目，其中就包括華人使用率很高的7號車的時報廣場站。(美聯社)

大都會運輸署(MTA )主席利博(Janno Lieber)23日宣布，將在曼哈頓和皇后區的三個地鐵站 啟動站台安全門試點項目，分別為七號車終點的時報廣場站、L線的曼哈頓三大道站、連接甘迺迪機場輕軌鐵路的皇后區Sutphin大道-Archer大道E線終點站。

利博說，地鐵站台安全門試點項目預計將花費1億元，在資金到位、各種問題順利解決的情況下，可於2024年完工，目前MTA正在籌措資金。MTA發言人Tim Minton說，相關部門24日會向董事會提供更多細節。

儘管這個試點項目只是在三個地鐵站台安裝安全門，但許多人都認為，這將為今後安全門在整個紐約地鐵系統的普及奠基。

MTA經過多年斟酌，經歷了華女高慧民 被推落鐵軌慘死案後，終於下決心嘗試安裝站台安全門；在紐約客對乘坐地鐵日益感到焦慮和擔憂的當下，站台安全門項目有助於人們恢復對紐約地鐵的信心。

市議會交通委員會主席布魯克斯-包爾斯(Selvena N. Brooks-Powers)說，安全門是保證地鐵車站乘客安全的有效辦法，他很高興看到MTA在經過長期調研後，決定在幾個車站開始試驗項目。

專家認為，倫敦地鐵站台安全門值得紐約市地鐵系統仿效。(NBC視頻截圖)

在地鐵站台安裝安全門的想法並不新鮮，倫敦地鐵這一世界上歷史最悠久的地鐵系統已普遍安裝了站台安全門，許多歐洲和亞洲大城市的地鐵站台都有安全門，包括中國北京、上海、廣州、瀋陽等地的地鐵系統。

MTA曾在2012年和2016年考慮過安裝站台安全門，但都放棄了；根據MTA於2017年委託一家公司進行的地鐵安全門可行性研究，4000頁報告的結論是，紐約472個地鐵站中只有128個—即27%適合安裝站台安全門，而且存在許多技術上的複雜性，比如車廂規格不一致、站台可承受的重量不一樣、與殘疾人通道衝突等。

除技術問題，地鐵站台安全門的最大問題就是造價昂貴，僅128個地鐵車站的安全門，就要花費70億元；因此地鐵站台安全門的計畫被擱置。

今年1月15日，華裔女子高慧民在時報廣場地鐵站台被遊民推落鐵軌身亡，引起亞裔社區乃至整個社會的震驚，缺乏安全設施的地鐵站台又被關注；在這一背景下，MTA又重新開始考慮安裝站台安全門。

一直呼籲增建地鐵站台安全門的華裔市議員黃敏儀23日說，很高興MTA聽到了紐約市民的呼聲，「這是保護地鐵乘客的一個好開端，對於提高紐約基礎設施的安全性能至關重要，希望站台安全門能擴展到更多地鐵站」。