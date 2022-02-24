紐約客談／今年共和黨是否有望重掌紐約

民主黨 人執掌紐約州長之位已經長達近16年之久；隨著民主黨在紐約一家獨大日久，其逐漸偏向極左的政策已經讓民眾開始不滿；那麼，2022年共和黨 是否有望重奪州長大位？

根據最新民調，目前有有45%的居民認為紐約州正朝著錯誤的方向發展，高達70%的人認為州府財政狀況平平或堪憂；而民眾對州長霍楚 的支持度也開始出現兩極分化，46%的人支持霍楚，32%的人則不支持，僅有15%的人認為她抗疫有方。

霍楚已經獲得黨內提名，她在民主黨黨內無人能敵；但在和共和黨人對壘時，霍楚還能夠輕鬆獲勝嗎？

民調顯示，目前紐約州最關心的是犯罪猖獗的問題，而且大多數選民支持收緊保釋規定；霍楚和州議會民主黨人仍然拒絕收緊保釋規定，若再不表態，與共和黨對陣時就可能落下風。

實際上，去年亞當斯當選紐約市長，就標誌著溫和派對極左派的全面反攻來臨；選票已經證明，人們厭倦了極左政策，希望溫和派、甚至保守派上台，以恢復秩序；而相比以往，現在可能正是共和黨反攻的好時機。

一些共和黨人已經看準機會，除了已經參選的長島聯邦眾議員李修頓(Lee Zeldin)，溫和派商人威爾森(Harry Wilson)日前也宣布參選，他把自己包裝成新時代的彭博(Mike Bloomberg)，也是看準了現在的紐約與九一一事件之後的百廢待興有相似之處；甚至上一任共和黨州長柏德基(George Pataki)也在躍躍欲試，已有平台開始鼓動他再度出來參選。

當然，民主黨在紐約州仍然占絕對優勢，若能「改邪歸正」、自我調整，也未嘗不會重新贏得民心；鹿死誰手，拭目以待。

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