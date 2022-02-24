我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／烏克蘭多處遭飛彈空襲 CNN：已數百人傷亡

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

紐約客談／今年共和黨是否有望重掌紐約

紐約客談

民主黨人執掌紐約州長之位已經長達近16年之久；隨著民主黨在紐約一家獨大日久，其逐漸偏向極左的政策已經讓民眾開始不滿；那麼，2022年共和黨是否有望重奪州長大位？

根據最新民調，目前有有45%的居民認為紐約州正朝著錯誤的方向發展，高達70%的人認為州府財政狀況平平或堪憂；而民眾對州長霍楚的支持度也開始出現兩極分化，46%的人支持霍楚，32%的人則不支持，僅有15%的人認為她抗疫有方。

霍楚已經獲得黨內提名，她在民主黨黨內無人能敵；但在和共和黨人對壘時，霍楚還能夠輕鬆獲勝嗎？

民調顯示，目前紐約州最關心的是犯罪猖獗的問題，而且大多數選民支持收緊保釋規定；霍楚和州議會民主黨人仍然拒絕收緊保釋規定，若再不表態，與共和黨對陣時就可能落下風。

實際上，去年亞當斯當選紐約市長，就標誌著溫和派對極左派的全面反攻來臨；選票已經證明，人們厭倦了極左政策，希望溫和派、甚至保守派上台，以恢復秩序；而相比以往，現在可能正是共和黨反攻的好時機。

一些共和黨人已經看準機會，除了已經參選的長島聯邦眾議員李修頓(Lee Zeldin)，溫和派商人威爾森(Harry Wilson)日前也宣布參選，他把自己包裝成新時代的彭博(Mike Bloomberg)，也是看準了現在的紐約與九一一事件之後的百廢待興有相似之處；甚至上一任共和黨州長柏德基(George Pataki)也在躍躍欲試，已有平台開始鼓動他再度出來參選。

當然，民主黨在紐約州仍然占絕對優勢，若能「改邪歸正」、自我調整，也未嘗不會重新贏得民心；鹿死誰手，拭目以待。

紐約客談，每周二至周六見報。

共和黨 民主黨 霍楚

上一則

民調：是否解除校園口罩令 應獲更多學校疫情數據

下一則

MTA去年收到投訴1400起 數量創新高

延伸閱讀

紐約華男跨三州洗錢逾6億 認罪面臨最高30年刑期

紐約華男跨三州洗錢逾6億 認罪面臨最高30年刑期
華府警方公開招網紅？招聘廣告投放紐約地鐵

華府警方公開招網紅？招聘廣告投放紐約地鐵
紐約今60°F冬季最暖 明日冰雪來襲再啟災害預警

紐約今60°F冬季最暖 明日冰雪來襲再啟災害預警
挺川派共和黨眾議員蓋茨：當面勸進川普角逐眾院議長

挺川派共和黨眾議員蓋茨：當面勸進川普角逐眾院議長
犯罪問題嚴重 2/3紐約人支持收緊保釋規定

犯罪問題嚴重 2/3紐約人支持收緊保釋規定

熱門新聞

勁風暴雪將襲紐約州。19日下午，紐約法拉盛街頭飄雪。(記者牟蘭／攝影)

勁風雪颮瞬間「洗白」紐約州 國家氣象局大風預警今晚生效

2022-02-19 18:54
因今年1月居民樓收到高昂的天然氣與電氣費用，政府要求聯合愛迪生公司重新核查上月帳單；圖為示意圖。(本報檔案照)

「我們付不起」紐約華裔夫婦1月電費漲近三倍

2022-02-17 16:27
一名華男日前在地鐵車廂內看見「殺死中國佬」 的仇恨訊息。(讀者提供)

紐約市地鐵車廂驚現「殺掉中國佬」字樣 華人不安

2022-02-19 11:24
民眾為李尤娜寫的悼念信也被貼在樹幹上。(記者張晨/攝影)

蠟燭摔碎、標語撕碎 李尤娜華埠悼念壇遭毀壞

2022-02-17 11:03
紐約皇后區男子施大英在過去五年內，涉嫌橫跨新州、紐約與賓州等金融機構，幫助毒品與其他違法交易洗錢逾6.53億元；圖為示意圖。(取自ICE網站)

紐約華男跨三州洗錢逾6億 認罪面臨最高30年刑期

2022-02-23 15:11
李尤娜生前影像。(取自悼念網頁)

上身赤裸 李尤娜身中40餘刀…兇嫌有性犯罪動機

2022-02-16 02:30

超人氣

更多 >
哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金
黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」
被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒

被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒
俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」

俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」
一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義

一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義