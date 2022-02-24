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史島華裔夫婦深夜返家 遇3匪暴力搶劫

記者顏潔恩／紐約報導
三名劫匪涉嫌在凌晨暴力搶劫史泰登島一對華裔夫婦，被警方通緝。(警方提供)
三名劫匪涉嫌在凌晨暴力搶劫史泰登島一對華裔夫婦，被警方通緝。(警方提供)

華裔居民愈來愈多史泰登島日前發生一起暴力搶劫案，一對華裔夫婦凌晨開車返家，停車在自家門前時，遭三名埋伏的劫匪搶劫；劫匪將華男拖出車外，按在地上暴打，隨後搶走兩夫婦的貴重物品後逃逸，至今還未落網。

轄區市警122分局透露，案件發生於19日凌晨4時30分左右，在史島Mapleton大道交Freeborn街的一棟住家門前；當時37歲的華男與34歲的妻子開車返回家中，轎車剛停在車道、兩人準備下車時，三名陌生男子突然出現。

警方表示，劫匪趁受害人不備強開車門，合力將華男從駕駛座拖出車外，兩嫌見其反抗還不停拳打腳踢，同時搜刮受害者的衣物口袋，最後搶走一個裝有信用卡的錢包；還有一名嫌犯攻擊坐在車內的華女，一番拉扯後，搶走她裝有2000元現金的手提包。

三名嫌犯隨後乘坐一輛深色汽車逃離現場，有目擊者表示，嫌犯沿著Freenborn街行駛，在Hempstead大道左轉後便不去去向；受害者報警後，警員抵達現場在附近搜索，但沒有搜到嫌犯的身影，儘管華男的臉部和嘴唇因被毆打而受傷，但兩夫婦都婉拒到醫院接受治療。

根據警方發布的監控錄像，華男遭拖出車外後，被推倒在車後方的地上，他不停掙扎想爬起來，但被兩名嫌犯惡狠狠地暴打；而在車後座和另一劫匪搏鬥的華女，試圖拉住自己的手提包，不讓對方得逞，但最終還是被嫌犯猛力搶走，得手後示意另兩人一起逃走。

警方提供的信息，劫匪均為膚色較淺的男子，犯案時戴著黑色口罩，其中一人身穿紅色連帽外套、藍色牛仔褲、第二人身穿灰色連帽外套、黑色運動褲和運動鞋、第三人則身穿灰色連帽外套加黑色無袖羽絨服、深色運動褲。

警方目前已對此展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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