民調：是否解除校園口罩令 應獲更多學校疫情數據

多數民眾認為應獲更多學校疫情數據後再定奪是否解除校內口罩令。（市長辦公室提供）

州長霍楚 (Kathy Hochul)本月初表示將在3月重新評估是否解除州內校園口罩 令，一份最新民調 顯示，州內近六成選民都希望州府在收集更多接種和檢測信息後，再定奪是否取消該令。

錫耶納學院(Siena College)最新民調數據顯示，45%的受訪選民認為州府應該繼續室內場所要求出示疫苗接種證明以及戴口罩要求；31%選民表示這些要求應該盡早結束，20%則認為州府解除室內口罩令的時間較恰當。

在談及校園口罩令時，58%的受訪選民稱同意霍楚此前的決定，她將等待收集更多數據後，在3月初再決定是否撤銷該令；30%選民則認為校園口罩令早就應該結束，10%表示希望在春假後獲得結束口罩令的通知。

霍楚表示，除了校園內確診人數及出勤率等科學數據，在決定解除校園口罩令以前，她還希望看到更高的學生接種率。

民調數據進一步指出，家中沒有上學孩童的受訪者更傾向於同意霍楚現行計畫，其中64%希望等待收集數據後再定奪；家中有孩童的家庭意見更為分裂，46%認同霍楚，40%則認為口罩令早就該結束。

與其他議題一樣，不同黨派對口罩令的觀點也極為不同，74%的民主黨註冊選民支持霍楚當前計畫，只有30%的共和黨選民支持該舉；而在獨立選民中，54%支持，44%希望盡早解除。

該民調還詢問民眾對霍楚處理疫情的看法，15%認為其表現出色，29%認為她的表現尚可，25%認為她處理疫情問題較差；58%受訪者認為疫情最糟糕時期已經過去，24%則認為最糟糕的情況還未出現。

根據該民調，霍楚的支持率為46%，但有32%選民不看好他，另有超過20%對她還不夠了解，或者沒有鮮明看法。