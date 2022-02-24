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亞當斯：將很快取消口罩令、室內場所不需疫苗證明

記者和釗宇／紐約報導
亞當斯23日暗示，他已迫不及待放寬防疫要求，包括放寬室內場所強制訪客出示接種證明以及口罩令。（市長辦公室提供）
亞當斯23日暗示，他已迫不及待放寬防疫要求，包括放寬室內場所強制訪客出示接種證明以及口罩令。（市長辦公室提供）

紐約市新冠疫情持續降溫，市長亞當斯(Eric Adams)23日暗示，他將很快放寬防疫要求，包括放寬室內場所強制訪客出示疫苗接種證明以及口罩令；儘管亞當斯並未透露具體時間表，但他說自己已經「迫不及待」，取消防疫政策將成首要任務；不過也有公衛專家反對這一計畫，認為仍有必要激勵接種，防範新的變種病毒。

亞當斯在布碌崙(布魯克林)舉辦的一場記者會上被問到何時可以逐漸取消要求室內場所訪客出示接種證明的政策，他表示已經「迫不及待」，但仍需要看疫情數據是否允許，同時也暗示可能一併取消室內場所口罩令，「我期待未來幾周情況將出現切實的轉變，我不用再猜你長什麼樣子，我將再次看見你的面容。」

紐約市的七天平均檢測陽性率已經降至1.28%，住院人數也持續下降；根據市府目前的規定，在學校、醫療機構、公共交通和大部分室內公共娛樂場所，民眾仍須戴口罩，市府也建議民眾在較為擁擠的室內場所戴口罩；目前，波士頓、費城等大城市已經逐步取消室內場所強制接種要求。

亞當斯就任以後多次強調，致力於將紐約市經濟恢復至疫情前水平，其中就包括逐漸放鬆疫情限制；亞當斯23日宣布成立一個經濟發展小組，負責紐約市的商業恢復；他說，該小組初期的首要任務就是，說服企業終止遠程工作，要求員工回到實體崗位。

「你不能在家穿著睡衣上一天班，這種事不能再發生，這樣不是紐約市」，亞當斯說，「你應該出來交流新鮮的想法、和人們互動，這很重要，我們是社會性動物，我們必須社會化才創造城市所需要的能量。」

亞當斯23日暗示，他已迫不及待放寬防疫要求，包括放寬室內場所強制訪客出示接種證明...
亞當斯23日暗示，他已迫不及待放寬防疫要求，包括放寬室內場所強制訪客出示接種證明以及口罩令。（市長辦公室提供）

不過，一些公衛專家仍持保留態度，認為疫情數字下降不應該成為放鬆防疫規定的理由，尤其是不應放棄疫苗強制接種規定，因為新的變種病毒可能出現；前市府首席公衛顧問法瑪(Jay Varma)強烈建議亞當斯不要取消室內場所檢查接種證明的規定，他說，人群中的新冠免疫水平一直在波動，部分是因為疫苗的保護力隨時間減退，因此更應該繼續激勵人們接種，防範新的變種病毒。

法瑪說，「這是因為我們仍在持續抗疫，我很擔憂人們覺得接種率已經很高，就可以不再持續強制接種，因為未來很有可能再出現新的變種病毒；我很擔憂像紐約這樣已經歷過疫情巨大傷害的地方，現在還不是慶祝的時候，而是應該繼續準備。」

亞當斯 疫情 紐約市

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