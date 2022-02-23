華埠永喜大廈火災 華人社團被毀

起火點和鄰近單元窗戶被消防員砸碎。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠 東百老匯華人 社團與辦公室聚集的永喜大廈22日突發火災，位於大樓五層的美國福州竹岐同鄉會被燒毀，鄰近的幾個辦公室和上下幾層的玻璃被消防人員打碎。

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當日中午消防部門才允許人員進出，底層商鋪也被水淹，不少人在現場清理。

火災發生在當日早6時20分左右，竹岐同鄉會會長鄭明棋表示，火災疑因電路老化所致，事發時無人在場或因此受傷，但會址損毀嚴重。

記者在案發現場看到，市消防局一直封鎖現場至下午，在檢視人員確認無潛在危險後才允許人員入內，一層商鋪包括一家華人藥房和麵包店都被淹，地下室更為嚴重；民眾紛紛用塑料桶接住漏水的地方，而當日也為陰雨天，刺鼻的焦糊味隔街可聞。

美國福建公所秘書長曾賢秋表示，在控制火勢中救援人員因要確認房間中是否有人，所以強行打開了福建公所的大門，之前並無人員受傷的消息。

滅火後永喜大廈關閉了電梯，所有人不得不使用樓梯上下，而樓梯間內也一片狼藉，積水從六層流到一層，四層以上則完全處於斷電狀態。

五層的火災現場，交錯的電線暴露在走廊中，現場清理者不得不用電池台燈照明；消防局知情人士透露，此類大樓發生火災多為維護不當導致，用電超負荷，即使沒有明火也會產生難以估量的不良後果，因為在火災致死案中，遇難者多死於吸入過多濃煙而非大火。