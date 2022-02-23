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犯罪問題嚴重 2/3紐約人支持收緊保釋規定

記者和釗宇／紐約報導
最新民調顯示，近三分之二紐約選民支持收緊保釋規定。 （歐新社）
最新民調顯示，近三分之二紐約選民支持收緊保釋規定。 （歐新社）

新冠疫情以來紐約州犯罪日趨猖獗，最新民調顯示，絕大多數紐約州民眾認為犯罪問題非常嚴峻，65%的民眾支持收緊保釋規定。

根據錫耶納學院(Siena College)22日公布的民調，91%的受訪者認為犯罪問題「非常嚴重」或「比較嚴重」，其中認為「非常嚴重」占60%，「比較嚴重」占31%；71%的紐約市選民，三分之二的非洲裔和西語裔民眾，以及53%的白人表示，擔憂自己成為犯罪的受害者。

錫耶納學院民調專家格林伯格(Steven Greenberg)表示，「紐約州民眾認為犯罪是全州範圍內的嚴重問題，每個族裔都有超過一半的人認為犯罪問題『非常嚴重』，而且每個族裔至少有84%的人認為犯罪問題『比較嚴重』。」

同時，超過三分之二的受訪者認可紐約市長亞當斯收緊保釋規定的呼籲；州議會2019年通過保釋金改革法案，規定絕大多數非暴力犯罪嫌疑人在被判罪之前不應被監禁，大部分輕罪嫌疑人和少量重罪嫌疑人不用交保可被直接釋放；亞當斯此前呼籲州議會應該推出法案，廢除部分保釋金改革的內容，讓槍支犯罪嫌疑人更容易被起訴，並給法官更多的自由裁量權來設定保釋金。

不過，州長霍楚(Kathy Hochul)和州議會民主黨領袖一直反對修改保釋條例，認為此舉得不到現有犯罪數據支持。

但根據此次民調，65%的受訪者認為應該收緊保釋條例，起碼應當將嫌疑人的過往犯罪經歷納入保釋考量；僅有27%的人認為不用修改保釋條例，其餘則未確定態度；無論是紐約市、郊區和上州，支持修改保釋條例的受訪者都達到了近三分之二。

若從黨派來看，88%的共和黨人支持收緊保釋條例，民主黨則為56%；從族裔來看差異也很大，73%的白人支持收緊保釋條例，非洲裔則僅為44%，西語裔為48%。

民調 紐約市 紐約州

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