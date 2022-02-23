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紐約整治地鐵遊民 先抓6條線…首日又爆3起攻擊乘客

記者張心／紐約報導
地鐵安全新計畫21日起實施，但當日在地鐵車廂內，仍然有遊民占據整排座位睡覺。(路透)
地鐵安全新計畫21日起實施，但當日在地鐵車廂內，仍然有遊民占據整排座位睡覺。(路透)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)聯合州長霍楚(Kathy Hochul)推出的紐約地鐵安全計畫，21日實行首日不順，24小時內就發生三起遊民攻擊乘客事件；市府22日決定先從六條案件發生率最高的地鐵線路入手整治。

當局在大都會運輸署(MTA)22日的會議中，商議了更多關於紐約地鐵安全計畫的細節，其中包括擬從A、 E、 1/2/3、 N、R、7號線，這六條最容易出現犯罪問題的地鐵線路開始治理。

與會官員表示，21日新規生效首日，警員已從地鐵中帶走了不少遊民，並計畫在未來每日出動檢查；但會議中並未公布究竟有多少遊民被帶走，以及除了先「清理」六條地鐵線之外，還有其他哪些具體的新規細節。

公眾所能看到的是，新規啟動後24小時內，三起遊民襲擊事件接連發生在紐約市地鐵站

21日凌晨12時30分，42歲的Kyle Westby和女友在布碌崙(布魯克林)展望高地(Prospect Heights)地鐵站，突然被一名遊民質問「為何要盯著我看」，繼而被對方拿著斧頭追趕；凌晨2時39分，30歲的Evelina Rivera和女性朋友在前往布朗士區的4號線地鐵上，被一名遊民呵斥「我會讓你們閉嘴」，對方隨即揮舞金屬鋼管毆打二人，Rivera的金屬鼻環被打掉；22日，一名六歲男孩因為不小心碰到一位遊民，遭到對方拿棍棒威脅。

而就在剛過去的周末，也有至少七起暴力案件在全市不同地鐵站發生；與此同時，根據多家媒體拍攝的照片，大批遊民仍橫七豎八地夜宿在地鐵車廂內，一人霸占一整排的座位。

「我們明白治理過程無法一蹴而就。」市警捷運局局長威爾科克斯(Jason Wilcox)表示，現階段將保證一周七天，每天分兩班治理，第一班在下午4時到晚上11時，第二班在晚上11時至次日早上7時，20多名警察會護送多個治理小分隊與遊民溝通，「我們已經為此準備了好幾周，從指定計畫、人員配置到具體運行，起碼從昨天首日的情況看，進展還是很順利的」。

18日推出的紐約地鐵安全計畫，也稱為地鐵遊民協助計畫，旨在將全市472個地鐵站的遊民勸離並予以安置，由州府和市府聯合統籌，市警局、市遊民服務局和心理健康工作者等專家團隊協同工作。

紐約市府披露地鐵安全新計畫細節，首批主要在六條線路整治。（美聯社）
紐約市府披露地鐵安全新計畫細節，首批主要在六條線路整治。（美聯社）

地鐵站 遊民 紐約市

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