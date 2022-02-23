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美國中國總商會年會 霍楚、亞當斯出席 達里奧獲頒原則獎

記者和釗宇／紐約報導
黃屏(右)為達里奧(中)頒獎，左為徐辰。（記者和釗宇／攝影）
黃屏(右)為達里奧(中)頒獎，左為徐辰。（記者和釗宇／攝影）

美國中國總商會(CGCC)22日在曼哈頓舉辦2022年年會暨農曆虎年頒獎晚宴，表彰避險基金橋水(Bridgewater)創始人達里奧(Ray Dalio)等對美中商務交流和兩國關係做出的貢獻；州長霍楚(Kathy Hochul)、市長亞當斯(Eric Adams)出席，呼籲美中商界共同努力，促進紐約市疫後恢復。

徐辰說，疫情對企業運營和兩國商務交流造成很大擾亂，美國中國總商會將和美國同道一起...
徐辰說，疫情對企業運營和兩國商務交流造成很大擾亂，美國中國總商會將和美國同道一起打造可持續的營商環境。（記者和釗宇／攝影）

美國中國總商會會長、中國銀行美國地區行長徐辰主持年會，他表示，疫情對企業運營和兩國商務交流造成很大擾亂，美國中國總商會將和美國同道一起打造可持續的營商環境，創造更多就業。

中國駐紐約總領事黃屏為達里奧頒發「原則獎」，表彰他對中國發展和促進中美兩國交流做...
中國駐紐約總領事黃屏為達里奧頒發「原則獎」，表彰他對中國發展和促進中美兩國交流做出的貢獻。（記者和釗宇／攝影）

中國駐紐約總領事黃屏為達里奧頒發「原則獎」(Principal Award)，表彰他對中國發展和促進中美兩國交流做出的貢獻；達里奧表示，他曾幫助中國大陸建立了第一個股票交易所，「我很高興成為建設中國的一分子，過去40年中國快速發展，人均GDP增長24倍，貧困率不到1%，而且在中國巨大經濟體量的情況下，這樣的成就更加顯著。」

達里奧表示，近年來美中兩國關係緊張讓他心碎，兩國應當加強了解、和平競爭。（記者和...
達里奧表示，近年來美中兩國關係緊張讓他心碎，兩國應當加強了解、和平競爭。（記者和釗宇／攝影）

他說，近年來美中兩國關係緊張讓他感到心碎和痛苦，兩國缺乏相互了解，一些媒體更助長了敵對情緒，「這很瘋狂，美中兩國應該和平競爭，這樣才是為全人類做貢獻。」

達里奧表示，近年來美中兩國關係緊張讓他心碎，兩國應當加強了解、和平競爭。（記者和...
達里奧表示，近年來美中兩國關係緊張讓他心碎，兩國應當加強了解、和平競爭。（記者和釗宇／攝影）

中國駐美大使秦剛通過視頻致辭，他說，儘管過去幾年兩國關係緊張，但去年兩國貿易量仍創下歷史紀錄，再次顯示出兩國經濟聯繫緊密，因此合作是唯一正確的選擇；秦剛呼籲美國商界對中國抱有信心，並表示中國將繼續深化改革，打造以市場為導向的、法治化的影響環境，希望商界作為聯繫中美兩國的橋梁，歡迎美國企業赴華投資，也呼籲美國為中國企業提供良好環境。

同時，非營利機構德拉瓦繁榮合作機構(Delaware Prosperity Partnership)獲得年度接傑出經濟發展夥伴獎，浪湧能源美國公司(Surge Energy America)則獲得能源和基建傑出貢獻獎。

疫情造成很多工作崗位流失，霍楚希望美國中國總商會和美國商界一起努力，促進紐約疫後...
疫情造成很多工作崗位流失，霍楚希望美國中國總商會和美國商界一起努力，促進紐約疫後恢復。（記者和釗宇／攝影）

霍楚在講話中讚賞美國中國總商會對紐約的貢獻，她說，疫情造成很多工作崗位流失，希望美國中國總商會和美國商界一起努力，促進紐約疫後恢復；「我們將和作為民眾帶來更好的生活，紐約市的華裔數量比其他地方都多，這是我們的無價財富，我們將一起努力促進疫後恢復。」

亞當斯表示，疫情以來華裔遭到無辜攻擊，紐約市絕不容忍仇恨犯罪，市府將致力於保障公...
亞當斯表示，疫情以來華裔遭到無辜攻擊，紐約市絕不容忍仇恨犯罪，市府將致力於保障公共安全，促進疫後恢復。（記者和釗宇／攝影）

亞當斯則表示，疫情以來華裔遭到無辜攻擊，紐約市絕不容忍仇恨犯罪，市府將致力於保障公共安全，促進疫後恢復。

亞當斯出席美國中國總商會年會。（記者和釗宇/攝影）
亞當斯出席美國中國總商會年會。（記者和釗宇/攝影）

疫情 紐約市 亞當斯

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