曼哈頓華埠跑團悼念李尤娜 奔跑35哩

華埠跑團在李尤娜生前住所外的街區跑35哩表達紀念。（顏利茲提供）

在華埠 李尤娜(Christina Yuna Lee)案發生後不久，曼哈頓華埠跑團於21日發起了35哩奔跑挑戰；不但為悼念無辜生命的逝去，同時為警醒世人案件中隱藏的社會問題，組織者希望該挑戰能成為年度活動，以不斷激發後人在體能和行動上的思考。

該挑戰建立在因「為華埠奔跑」(Run for Chinatown)而聚在一起的一群社區年輕人，在過去的兩年中，他們曾多次為華埠小店籌款，組織周跑建立社區凝聚力。

該活動的組織者顏利茲(Elizabeth Yan)和黃祖欣(Joanne Wong)表示，35哩代表著李尤娜曾活在這世上的35年，跑步者們繞著她居住的那個街區環跑，35哩需要七、八個小時才能完成。

華埠跑團在李尤娜生前住所外的街區跑35哩表達紀念。（顏利茲提供）

雖然組織者和參與者與李尤娜生前並無交集，但該謀殺案發生在華埠社區，使人深受震動，「我們覺得自己必須做點什麼。」

21日當天，跑團為了完成整個35哩跑的挑戰，繞著李尤娜生前居住的街區跑了175圈。

「為華埠奔跑」創始人茹聰表示，母親去年也在華埠街頭被人無故攻擊，嫌犯一拳將人揮到在地，隨後逃離；「有的時候我真的不知道說什麼好。」他說，尤其是在過去兩年中社區所經歷的一切，「所以我們還是一如既往的選擇身體力行來發人深省。」

華埠跑團在李尤娜生前住所外的街區跑35哩表達紀念。（本報檔案照）

顏利茲表示，而一個殘酷的現實是，有那麼多的人仍然不知道發生了什麼，而且這不僅僅是華埠社區的悲哀，而是整個紐約市 的悲哀。

黃祖欣說，「我們已經跑完了35哩，但這不僅僅只是一日之功，不僅僅只是一小部分人的責任；亞裔 社區需要行動來改善，需要所有人一起來解決這個問題。」