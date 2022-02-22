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外展小組進地鐵 勸離遊民…暴力案頻發蒙陰影

記者胡聲橋／紐約報導
地鐵安全新計畫21日啟動，外展小組深入地鐵各線尋找遊民，勸離他們並予以安置。(美聯社)
地鐵安全新計畫21日啟動，外展小組深入地鐵各線尋找遊民，勸離他們並予以安置。(美聯社)

市長亞當斯(Eric Adams)力推的地鐵安全新計畫21日開始實施，外展小組深入地鐵各線尋找遊民，將他們勸離，並予以安置；警方也嚴格維護捷運系統安全。然而，就在剛剛過去的周末，紐約市地鐵系統發生了至少七起暴力案件，為剛啟動的安全計畫蒙上了一層陰影。

21日下午4時，第一批六個外展小組從曼哈頓中城時報廣場出發，沿著A、E、1、3、N和R六條地鐵線，尋找在地鐵站和列車上棲身的遊民；每個小組由兩名警員、一名外展社工和一名醫生組成。有關部門今後將派出多達30個外展小組，依次對紐約各地鐵線進行尋訪。

外展小組勸說遊民不要把地鐵當成庇護所，當局可幫助他們尋找住處，還會在醫院增設心理疾病病床，在庇護所增設私人房間。

與此同時，警方加強執行捷運系統已有的法規，包括向逃票者發出傳票，禁止乘客占多個座位睡覺，不允許乘客拿著成堆的垃圾乘坐地鐵，地鐵到終點站時所有乘客都須下車、不能滯留在車廂內，不能有攻擊行為，不能污損地鐵環境等。

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，外展小組為遊民提供他們最迫切需要的服務，他們將巡查地鐵各線的重點地區，包括地鐵站和各條地鐵線的起點和終點。亞當斯曾表示，地鐵系統不是用來居住的，是用來交通的，地鐵系統應該回歸本位。不過亞當斯也堅持，對遊民不會下重手。

捷運警局的數據顯示，迄今為止，今年在地鐵系統發生的刑事案件比去年同期增加了100起。在剛剛過去的周末，除了周五晚和周六有五名乘客遭刺傷外，周日又發生一起乘客被刀刺傷案件，一名31歲的男子乘坐6號線地鐵向南行駛到臨近華埠堅尼路站時遭到攻擊，被刀刺傷手臂和背部。

另一起案件發生在21日凌晨2時10分左右，一名30歲女子在乘坐向南行駛的4號線地鐵時，與一名男子發生爭吵，兩人越吵越激烈，最後這名身分不明的男子拿起一件東西打了這名女子，受害人在167街下車後報警。

地鐵安全新計畫21日啟動，外展小組深入地鐵各線尋找遊民，勸離他們並予以安置。(美...
地鐵安全新計畫21日啟動，外展小組深入地鐵各線尋找遊民，勸離他們並予以安置。(美聯社)
地鐵安全新計畫21日啟動，外展小組深入地鐵各線尋找遊民，勸離他們並予以安置。(美...
地鐵安全新計畫21日啟動，外展小組深入地鐵各線尋找遊民，勸離他們並予以安置。(美聯社)

地鐵站 遊民 亞當斯

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遊民計畫啟動 首日未見改善

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