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遊民計畫啟動 首日未見改善

編譯周芳苑／綜合21日電
地鐵安全新計畫21日起實施，但當日在地鐵車廂內，仍然有遊民占據整排座位睡覺。(美聯社)
地鐵安全新計畫21日起實施，但當日在地鐵車廂內，仍然有遊民占據整排座位睡覺。(美聯社)

市長亞當斯(Eric Adams)和州長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布展開對全市472地鐵站遊民協助計畫，但該計畫21日執行首日，地鐵站遊民幾乎未見任何改變；每日新聞(Daily News)記者一大早在停靠的1號列車內，看見七人睡在座位上。

遊民德洛斯里奧斯(Diego Sergio de los Rios)坐在布朗士242街地鐵站1號車內，他其實挺期待警局人員出現，但在市府援助遊民計畫實施的第一天早上，沒有看到執行計畫的市府人員；他說，希望警察協助將他安置在遊民收容所。

66歲遊民布萊斯 (Bernadette Blaise) 以地鐵為家，經常睡在開往布碌崙(布魯克林)康尼島/斯蒂爾威爾大道(Coney Island/Stillwell Ave)的車廂內；她說，比起住在收容所，她更喜歡搭地鐵，因為在收容所有時會遭人攻擊，那裡的情況一團糟。她對亞當斯的計畫感受五味雜陳，認為市府不該強迫遊民離開地鐵、進入收容所，她覺得在街上更安全。

亞當斯和霍楚日前宣布建立外展小組，動員警察、心理健康工作者和遊民服務專家團隊進入地鐵系統，勸導遊民接受幫助；亞當斯承諾嚴格執行規範，他誓言警方不會再對乘客在火車和地鐵站吸菸、吸毒或推人落軌視而不見。

亞當斯上周信誓旦旦地說，地鐵上再也不容許吸菸、吸毒、睡覺、燒烤，不再讓人為所欲為，那種日子已經過去。

27歲女遊民斯滕格(Sherry Stenger)在布士地鐵站說，她已習慣警察的強硬態度，警察一直把遊民趕出地鐵站，似乎不准他們在裡面取暖。

大都會運輸署(MTA) 50歲的地鐵主管卡內基 (Ron Carnegie) 持觀望態度；他說，等一個星期過了再說吧，他認為現況很難改變，想看看亞當斯會怎麼做，他深知遊民需要住房，但他們更需要心理輔導。

地鐵安全新計畫21日起實施，但當日在曼哈頓一個地鐵站內，仍然有遊民坐在站台乞討。...
地鐵安全新計畫21日起實施，但當日在曼哈頓一個地鐵站內，仍然有遊民坐在站台乞討。(美聯社)
地鐵安全新計畫21日起實施，但當日在地鐵車廂內，仍然有遊民占據整排座位睡覺。(路...
地鐵安全新計畫21日起實施，但當日在地鐵車廂內，仍然有遊民占據整排座位睡覺。(路透)

地鐵站 遊民 亞當斯

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