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剛開完民主黨代會 副州長染疫…半數與會者未戴口罩

記者和釗宇／紐約報導

紐約州副州長本傑明(Brian Benjamin)上周參加過民主黨代表大會後，於20日晚宣布自己新冠檢測呈陽性，他在會上曾與州長霍楚(Kathy Hochul)和前總統候選人喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)接觸，許多與會者未戴口罩。同時，根據州府數據，紐約州日新增病例數繼續大幅下降，上周累計新增病例比前一周大降35%。

本傑明20日晚發在推特上公布感染消息，表示已經接種疫苗和補強針，目前心情不錯，症狀較輕；同時，他的女兒和妻子檢測呈陰性，他正在家中隔離，未來幾日將再次接受檢測。

民主黨黨代會為期兩天，約有半數與會者未戴口罩；黨代會要求所有與會者須完全接種，但並不強制戴口罩。本傑明17日在民主黨黨代會上講話，當時未戴口罩；照片顯示，他和霍楚在接受民主黨提名參選正副州長後握手，二人均未戴口罩；隨後，未戴口罩的本傑明還接觸、擁抱多人。

州府對此事未作出回應，也尚未曝光其他與會者感染的信息；紐約州民主黨主席傑克布斯(Jay Jacobs)表示，柯林頓參加會議時戴了口罩，僅在講話時脫下口罩，「當她講話時，周邊所有人都有戴口罩。」他說，所有與會者在進入會場前，都必須填寫健康申報表，提供接種證明，並且測量體溫。

根據州府數據，全州20日新增病例1483例，檢測陽性率為1.97%，七天平均檢測陽性率為2.16%，住院人數、ICU人數和插管治療人數均繼續下降，新增死亡41人；其中，紐約市在全州十大地區中七天平均陽性率最低，僅為1.33%，20日新增病例數為505人。

上周全州累計新增病例2萬2135例，而前一周則為3萬2811例，降幅達到34.5%。霍楚表示，儘管疫情正在消退，但是抗疫仍然沒有結束，「現在雖然很多人想放鬆防疫，但我敦促民眾繼續保持警惕，繼續執行各項防疫政策；疫苗是有用的，如果接種，請盡快打疫苗和補強針，確保親朋好友也接種疫苗。」

根據USA Today的數據，目前紐約州的病毒傳播率在全美50個州中僅排在47名；紐約州1月7日曾單日新增病例超過9萬人，隨後疫情開始降溫，本月初霍楚已經取消了室內場所口罩令；不過，公校口罩令仍未取消，霍楚此前表示將等到3月初學生放假返校後再做決定；目前，全州5至11歲兒童的單針接種率僅為39.6%。

副州長本傑明(左)宣布自己新冠檢測呈陽性，他在民主黨黨代會上與州長霍楚未戴口罩接...
副州長本傑明(左)宣布自己新冠檢測呈陽性，他在民主黨黨代會上與州長霍楚未戴口罩接觸。（副州長辦公室提供）
副州長本傑明(左)宣布自己新冠檢測呈陽性，他在民主黨黨代會上與州長霍楚(右)未戴...
副州長本傑明(左)宣布自己新冠檢測呈陽性，他在民主黨黨代會上與州長霍楚(右)未戴口罩接觸。（路透）
副州長本傑明(左一)宣布自己新冠檢測呈陽性，他在民主黨黨代會上與州長霍楚(左二)...
副州長本傑明(左一)宣布自己新冠檢測呈陽性，他在民主黨黨代會上與州長霍楚(左二)曾經未戴口罩接觸。(副州長辦公室提供)

口罩 檢測 紐約州

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