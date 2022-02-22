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紐約客談／紐約治安敗壞不再宜居 華人也出逃

紐約客談

市長亞當斯誓言要恢復紐約市公眾安全，然而2022年頭兩個月就發生多起引人關注的暴力案件；在槍枝暴力、遊民問題氾濫、司法對犯罪者「縱容」、以及新冠疫情造成的經濟不景氣的驅使下，紐約市再次積累治安敗壞的名聲、不再宜居，華人也興起出逃潮。

曼哈頓哈林區不久前發生駭人聽聞的開槍殺警案，22歲的警員里維拉(Jason Rivera)和27歲的搭檔莫拉(Wilbert Mora)在協助處理家庭糾紛時遭槍擊，兩人最終都不治身亡；槍手使用的手槍便是非法途徑得來的槍械，要從街頭上除去槍枝危害，也得杜絕販運行動，從根本上解決問題。

此外遊民在社區、地鐵等公眾場所遊蕩，不停騷擾民眾已成為常態，而伴隨著遊民的精神疾病問題，令許多無辜人受害甚至身亡；在地鐵站內遭遊民吐口水、辱罵、暴打的事件不計其數，而慘遭遊民推下站台喪生的40歲華裔女子高慧民，更讓人唏噓；在曼哈頓華埠慘遭遊民尾隨殺害的韓裔女子李尤娜，也是讓人扼腕。

在這些犯罪問題之上，司法對犯罪者的「縱容」也成為紐約市治安下降的推手，保釋金改革法案讓犯罪者即使入獄也關不久、曼哈頓地區檢察官白艾榮宣布的「輕罪不起訴」改革計畫，給了犯罪分子免入獄的寬待；打擊犯罪的檢察官，竟然成了縱容和鼓勵犯罪的推手。

今年也迎來2019年受到華社高度關注的羊頭灣鎚殺華人案的審判，嫌犯馬湯諾維奇因鑑定精神疾病無需負刑事責任，三條華人的性命就此犧牲；精神病人犯罪，受害人的生命就一文不值，這是什麼邏輯？想必死者也死不瞑目，家屬更是憤怒與不服。

如此一來，打算離開紐約市的華人愈來愈多。除治安敗壞的因素之外，新冠疫情造成的經濟不景氣，很難再在寸金寸土的紐約市生活，也是趕走紐約市民的重要因素。

（紐約客談，每周二至周六見報。）

紐約市 遊民 華人

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