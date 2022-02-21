遊行人潮明顯減少 商家：歷年來生意最差

今年的華埠新春大遊行，路上圍觀群眾明顯少了許多。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓華埠 新春大遊行 都能成功吸引上萬人參加，商家多趁此機會銷售商品、提高營業額；20日新春大遊行雖回歸，相較往年圍觀人潮明顯少了許多，在疫情 影響全球物流的情況下，商品成本售價都上漲，再使買氣受創，也讓商家歎今年是歷年來生意最差。

今年的華埠新春大遊行，路上圍觀群眾明顯少了許多。(記者顏嘉瑩/攝影)

華埠的新春大遊行是農曆春節社區活動重頭戲，每年都能吸引好幾萬人湧入社區看遊行、逛街消費和吃飯，該活動去年受到疫情影響雖改為線上，但商家表示，以去年和今年疫情情況對比人潮，去年仍算不差；今年遊行當天天氣晴朗、疫情和緩，許多商家原本都預計生意將會大幅回流，沒想到實際到場圍觀群眾，卻沒有預料中多。

勿街(Mott St.)紅蘋果禮品店業主李Jenny表示，原本她預計20日生意將相當繁忙，且往年在遊行開始前一、兩個小時，生意就開始出現高峰，但今年一直到遊行前，入店消費者仍是三三兩兩，「我們也在討論為什麼今年生意這麼差。」

李Jenny說，她從活動前就開始準備、進貨等，不過由於全球疫情影響物流，而禮品店商品多從中國進口，導致進價成本高，連同售價也需調漲，在人潮減少、缺乏客源下，商品售價反應成本上漲，也讓買氣下滑，導致生意不佳。

今年的華埠新春大遊行，路上圍觀群眾明顯少了許多。(記者顏嘉瑩/攝影)

另一禮品店業者李荼婭則表示，每年新春活動期間，最受民眾歡迎的彩紙炮，在今年光是進價就上漲了67%；往年一箱彩紙炮60支進價60元，今年上漲到100元，且「有錢還買不到」，由於貨源少讓長筒的彩紙炮早早就斷貨，也讓往年可喊出兩支十元或三支十元價格的商家，在今年紛紛調漲價格，或改以其它商品代替，今年也成為業者口中「歷年生意最差」的一年。

有商家認為，今年生意不如往年的主要原因，是活動舉辦的時間與農曆年間隔太遠；該商家表示，農曆年當天社區生意不錯，代表大眾還是願意到華埠感受農曆年氣氛；此次遊行日期較晚，恐怕是影響前來參加人數的主要原因之一。