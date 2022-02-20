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日落公園遊民所下月啟用 華人憂心

記者顏潔恩／紐約報導
日落公園2大道5113號的遊民收容所已建成，將在下個月啟用。(記者顏潔恩／攝影)
日落公園2大道5113號的遊民收容所已建成，將在下個月啟用。(記者顏潔恩／攝影)

市府已在紐約市華社提出多個遊民收容所建案，日前一份市社會服務局(Department of Social Services)發給布碌崙(布魯克林)第七社區委員會的信件曝光，在日落公園靠近工業城(Industry City)處建新的收容所，容納患有精神疾病的單身男性；收容所將於下月啟用，華人居民最近才被告知，由於頻繁發生的遊民襲擊路人事件，感到擔憂。

當局在信中提到，該建案是前市長白思豪(Bill de Blasio)「遊民浪潮」(Turning the Tide on Homelessness)的一部分，將在2大道5113號地段建一棟容納92名患有精神疾病的單身男性，由非營利機構Samaritan Village管理；這封信在2020年便寄出，原定2021年啟用，但因新冠疫情而推遲。

該收容所將提供遊民一個安全、具有保安監管的環境，並致力於提供社會服務和支持，且將優先把位置提供給來自布碌崙的遊民；目前收容所已修建好，幾步之隔就是工廠，其中還有華人經營的倉庫，周遭也有民宅以及購物商場。

第七社委會經理勞佛(Jeremy Laufer)18日表示，經過兩年的籌備，收容所目前已準備就緒，預計在下個月就會啟用；他最近也再度收到當局的來信，表示3月1日會和管理機構Samaritan Village舉行線上會議，向大眾匯報有關計畫的具體內容、解答疑惑。

雖然不確定的Samaritan Village的表現，但其在日落公園2、3大道交49街間也有管理另一間收容所，他也指出社委會對該建案的執行並沒有發言權，至今也不曾表態過支持或反對的立場；但他強調，新市府或許在遊民管理議題上採用不同方案，鼓勵社區參與公聽會，積極提出意見並向相關人員發問。

8大道華裔居民林宏偉表示，最近慘遭遊民殺案的亞裔案件不計其數，且手法殘忍，已在亞裔群體中留下深深的恐懼；得知收容的是患有精神疾病的遊民時，更是感到更害怕，但既然收容所啟用已成定局，希望市府一定要管理得當，勿發生失誤威脅社區的安全。

向來抗議8大道遊民收容所的黃啟旺也說，收容所設於2大道，距離民宅並不遠；目前對收容所的管理方式不了解，希望這些遊民不會在社區遊蕩，影響商家、居民的生活作息。

遊民 日落公園 亞裔

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