數百人悼亞裔遭襲死者 8大道抗議遊民收容所

華人舉行悼念儀式，緬懷被遊民襲擊身亡的亞裔。(記者顏潔恩／攝影)

紐約市 連發多起亞裔 遭遊民 襲擊致死事件，數百名華人19日在布碌崙(布魯克林)8大道抗議當地建立遊民收容所，並舉行悼念儀式，紀念近日死於非命的亞裔受害者，要求政府增加警力、改革保釋法案。

該活動由美國紐約華人聯合會、亞裔維權大聯盟、紐約同源會、以及紐約市居民聯盟舉辦，悼念被遊民推下站台喪生的高慧民、無辜遭仇恨攻擊的馬耀泮、在地鐵搶劫案中摔下樓梯身亡的Than Htwe、以及遭遊民跟蹤返家被捅40多刀的李尤娜；也提到被石頭砸向頭部、曾一度命危的馬桂英，以上暴力事件拉響紐約市治安警報，亞裔人人自危。

數百名華人19日在布碌崙8大道抗議當地建立遊民收容所，並舉行悼念儀式，紀念死於非命的亞裔死者。(記者顏潔恩/攝影)

亞裔維權大聯盟負責人陳善莊表示，若新冠疫情是造成亞裔被仇視的導火線，那現行的保釋法案則對仇恨和暴力攻擊亞裔的犯罪起了推波助瀾的作用；日前已致函給州長霍楚(Kathy Hochul)，希望對方行駛權力讓州立法機構修正保釋改革法，彌補漏洞，給予法官更大的裁量權，將威脅社區之人關押。

同源會會長黃友興說，遊民課題並不只是針對亞裔攻擊，這是對所有人、所有族裔的威脅；那些要求數據才考慮進行保釋改革的政客，以上發生的悲劇就是證明，「這些犯罪分子從未用槍殺人，他們用自己的手腳、奪過的刀殺害別人，(改革保釋法)還需要更多理由嗎？」

中華公所主席于金山也說，來美50年，從未像現在一樣如此恐懼且氣憤過，害怕搭乘地鐵會被推下站、害怕走在人行道會被人打、更恐懼公寓會被人破門而入；「政府難道一點都做不了嗎？」，全體華人也和韓裔、其他亞裔群體站在同一線上，要求將紐約州、紐約市不公平的待遇更正過來。

美國紐約華人聯合會理事長黃啟旺批評官商勾結的利益影響社區的安居樂業，左翼政客以幫助遊民為藉口建收容所，但卻缺乏真正的幫助，精神問題也沒有獲得治療。