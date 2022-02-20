今年紐約地鐵銳器傷人案飆升35% 放縱遊民逃票 「這是災難」
紐約市地鐵站內攻擊案頻發，除推人落軌等肢體攻擊，持銳器傷人案更在今年前兩個月飆升了35%；人們在這些無故攻擊下更加害怕搭乘公共交通，上個月華裔女子高慧民在時報廣場地鐵站被患有精神疾病的遊民推落軌道身亡後，州、市府聯合制訂了「地鐵安全計畫」，卻仍遭質疑不足以安撫民眾。
根據市警數據顯示，去年地鐵站發生的刺傷和砍人案件增加了29%，從2020年的141起增至2021年的182起；2022年情況更糟，從年初至今，捷運系統內共發生了27起針對乘客的襲擊案件，比2021年同期報告的20起增加了35%。
12日Trader Joe's超市員工Kevin Young上班途中在聯合廣場站遇襲，當時他準備下車，而另一名男子則準備上車，二人發生肢體猛撞後，對方掏出刀片劃傷了Young的臉部。Young被送往表維醫院縫合25針，部分傷口甚至傷及了神經，他不得不接受手術和復健治療。
專家指出，「紐約地鐵系統的犯罪已失控」。新保釋制度允許慣犯留在街道上，執法者大多忽視了逃票行為，大量遊民和情緒不穩定的人生活在迷宮般的地鐵系統中，「這是一場災難」。
約翰傑刑事司法學院教授阿爾卡薩(Michael Alcazar)表示，對於罪犯來說，地鐵是他們的目標，想要逃脫偵查和逮捕很容易。
他指出，像市警遊民援助小組這種已經被解散的團隊「才是真正為確定需要幫助的人提供了寶貴的服務」，上一屆政府撥出的用於幫助遊民的資金都「不翼而飛」了。
另一位約翰傑刑事司法學院教授賈卡龍(Joseph Giacalone)表示，他做警察時，一直認為尖銳的武器比槍枝更可怕，利器很容易得到，也很容易隱藏，而且會造成很多傷害。
市長亞當斯(Eric Adams)本周也公布了整治全市地鐵系統的安全計畫，由護士、外聯工作人員和警察組成30人的團隊，主要集中在客流量或報告犯罪增加的車站和鐵路線上，遊說遊民和精神病患者接受服務。
州長霍楚(Kathy Hochul)也表示，在一項3950萬元的州計畫中，將為精神病和遊民收容所提供1100張床位，其中600張床位將設在紐約市，州府還將每年投資900萬元招募心理健康工作者。
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