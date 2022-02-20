今年紐約地鐵銳器傷人案飆升35% 放縱遊民逃票 「這是災難」

紐約地鐵持銳器傷人案今年前兩個月飆升了35%。(記者張晨／攝影)

紐約市地鐵站 內攻擊案頻發，除推人落軌等肢體攻擊，持銳器傷人案更在今年前兩個月飆升了35%；人們在這些無故攻擊下更加害怕搭乘公共交通，上個月華裔女子高慧民在時報廣場地鐵站被患有精神疾病的遊民 推落軌道身亡後，州、市府聯合制訂了「地鐵安全計畫」，卻仍遭質疑不足以安撫民眾。

根據市警數據顯示，去年地鐵站發生的刺傷和砍人案件增加了29%，從2020年的141起增至2021年的182起；2022年情況更糟，從年初至今，捷運系統內共發生了27起針對乘客的襲擊案件，比2021年同期報告的20起增加了35%。

12日Trader Joe's超市員工Kevin Young上班途中在聯合廣場站遇襲，當時他準備下車，而另一名男子則準備上車，二人發生肢體猛撞後，對方掏出刀片劃傷了Young的臉部。Young被送往表維醫院縫合25針，部分傷口甚至傷及了神經，他不得不接受手術和復健治療。

紐約地鐵持銳器傷人案今年前兩個月飆升了35%。（路透）

專家指出，「紐約地鐵系統的犯罪已失控」。新保釋制度允許慣犯留在街道上，執法者大多忽視了逃票行為，大量遊民和情緒不穩定的人生活在迷宮般的地鐵系統中，「這是一場災難」。

約翰傑刑事司法學院教授阿爾卡薩(Michael Alcazar)表示，對於罪犯來說，地鐵是他們的目標，想要逃脫偵查和逮捕很容易。

他指出，像市警遊民援助小組這種已經被解散的團隊「才是真正為確定需要幫助的人提供了寶貴的服務」，上一屆政府撥出的用於幫助遊民的資金都「不翼而飛」了。

另一位約翰傑刑事司法學院教授賈卡龍(Joseph Giacalone)表示，他做警察 時，一直認為尖銳的武器比槍枝更可怕，利器很容易得到，也很容易隱藏，而且會造成很多傷害。

市長亞當斯(Eric Adams)本周也公布了整治全市地鐵系統的安全計畫，由護士、外聯工作人員和警察組成30人的團隊，主要集中在客流量或報告犯罪增加的車站和鐵路線上，遊說遊民和精神病患者接受服務。

州長霍楚(Kathy Hochul)也表示，在一項3950萬元的州計畫中，將為精神病和遊民收容所提供1100張床位，其中600張床位將設在紐約市，州府還將每年投資900萬元招募心理健康工作者。