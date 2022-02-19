我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法官裁定 川普在國會暴動案不享總統豁免權

美情報：俄列烏克蘭高官名單 一旦入侵將暗殺或逮捕

數百移民促批准全民覆蓋醫保

記者張心／紐約報導
移民代表和民選官員聚集在州長辦公室前，要求州府批准「全民覆蓋」醫保法案。（記者張心／攝影）
移民代表和民選官員聚集在州長辦公室前，要求州府批准「全民覆蓋」醫保法案。（記者張心／攝影）

數百名移民代表和民選官員18日聚集在州長霍楚(Kathy Hochul)位於紐約市的辦公室前，要求州府批准「全民覆蓋」醫保法案(Coverage for All)，將非公民移民醫保納入州財政預算。

「全民覆蓋」醫保法案將為所有收入不超過聯邦貧困線200%的紐約人，無論移民身分如何，創建一個由州府資助的健康保險計畫。

該提議獲得州參議員布魯克(Samra G. Brouk) 、拉莫斯(Jessica Ramos)，州眾議員罗亚斯（Jessica Gonzalez-Rojas）、米婷絲(Marcela Mitaynes)，及紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)、帝國正義中心(Empire Justice Center)等多個組織支持。

集會上，移民代表講述了他們在新冠疫情期間，因為身分問題沒有醫保而無法獲得治療的掙扎；民選官員和社區領袖則呼籲霍楚將「全民覆蓋」醫保法案納入州府預算，直言疫情使政府的醫療不平等得以充分暴露。

州參議員布魯克表示，自己作為移民的女兒，深感紐約移民在推動社區發展上發揮了關鍵作用，尤其在疫情期間幫忙維持著城市的正常運轉，甚至因此使個人和家庭處於危險之中，「在因移民文化帶來的多樣性而繁榮的紐約州，我們必須確保所有以紐約為家的人，無論移民身分如何，都能獲得醫療健保。」

「擴大醫保覆蓋面將對亞裔社區十分有利，僅紐約市就有13%的亞裔人口是無證移民，醫療保健是一項人權，所有的社區成員都應該擁有。」亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)代表Medha Ghosh說。

韓裔移民代表Jonathan Suh講述了朋友在疫情期間，因為無法續簽移民身分，導致不能獲得醫療救治而備受痛苦的經歷；來美國12年的農場主Beatriz，表示每年都按時繳稅，但因為移民身分，導致12年來沒有醫保，看病只能支付數千元的醫藥費。

除了紐約市以外，支持者們還同時在長島、水牛城(Buffalo)、雪城(Syracuse)、洋克市(Yonkers)等地發起抗議集會。

（影音來源：記者張心）

韓裔移民代表Jonathan Suh講述了朋友因移民身份，疫情期間無法獲得醫療救...
韓裔移民代表Jonathan Suh講述了朋友因移民身份，疫情期間無法獲得醫療救治的經歷。（記者張心／攝影）
移民代表和民選官員聚集在州長辦公室前，要求州府批准「全民覆蓋」醫保法案。（記者張...
移民代表和民選官員聚集在州長辦公室前，要求州府批准「全民覆蓋」醫保法案。（記者張心／攝影）

移民 醫保 疫情

上一則

法拉盛公車專用道 重創小商家…業者向小商業局長陳情

下一則

華女遇害9年成懸案 皇后區檢察官追兇

延伸閱讀

陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議

陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議
移民與居留的選擇

移民與居留的選擇
陳巍是好移民、谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度再受關注

陳巍是好移民、谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度再受關注
3月移民排期 大多原地踏步

3月移民排期 大多原地踏步
3月移民排期 職業、親屬移民多項原地踏步

3月移民排期 職業、親屬移民多項原地踏步

熱門新聞

李尤娜生前任職的公司「Splice」14日發表聲明悼念。(截自Splice Instagram)

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

2022-02-14 14:32
紐約市教育局高中入學新規，不再使用標準化考試成績及出勤率作為入學依據。(本報檔案照)

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

2022-02-10 10:12
李尤娜生前任職的公司「Splice」，14日發表聲明悼念。(截自Splice Instagram)

紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

2022-02-15 14:19
25歲非洲裔男嫌納許(Assamad Nash)，14日被押出警局時，表示自己沒有殺人，也不知道發生什麼事。記者顏嘉瑩/攝影

紐約市韓女遭非裔男尾隨入室刺死 嫌：我沒有殺人

2022-02-14 13:22
為紐約市和上州威徹斯特郡350萬用戶供應電和煤氣的愛迪生電力公司，工人正在架設供電線路。(取自愛迪生公司Flickr)

煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約

2022-02-11 10:05
因今年1月居民樓收到高昂的天然氣與電氣費用，政府要求聯合愛迪生公司重新核查上月帳單；圖為示意圖。(本報檔案照)

「我們付不起」紐約華裔夫婦1月電費漲近三倍

2022-02-17 16:27

超人氣

更多 >
Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強

Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強
2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書

2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書
「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩

「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩
拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標

拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標
陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議

陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議