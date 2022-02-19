數百移民促批准全民覆蓋醫保

移民代表和民選官員聚集在州長辦公室前，要求州府批准「全民覆蓋」醫保法案。（記者張心／攝影）

數百名移民 代表和民選官員18日聚集在州長霍楚(Kathy Hochul)位於紐約市的辦公室前，要求州府批准「全民覆蓋」醫保 法案(Coverage for All)，將非公民移民醫保納入州財政預算。

「全民覆蓋」醫保法案將為所有收入不超過聯邦貧困線200%的紐約人，無論移民身分如何，創建一個由州府資助的健康保險計畫。

該提議獲得州參議員布魯克(Samra G. Brouk) 、拉莫斯(Jessica Ramos)，州眾議員罗亚斯（Jessica Gonzalez-Rojas）、米婷絲(Marcela Mitaynes)，及紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)、帝國正義中心(Empire Justice Center)等多個組織支持。

集會上，移民代表講述了他們在新冠疫情 期間，因為身分問題沒有醫保而無法獲得治療的掙扎；民選官員和社區領袖則呼籲霍楚將「全民覆蓋」醫保法案納入州府預算，直言疫情使政府的醫療不平等得以充分暴露。

州參議員布魯克表示，自己作為移民的女兒，深感紐約移民在推動社區發展上發揮了關鍵作用，尤其在疫情期間幫忙維持著城市的正常運轉，甚至因此使個人和家庭處於危險之中，「在因移民文化帶來的多樣性而繁榮的紐約州，我們必須確保所有以紐約為家的人，無論移民身分如何，都能獲得醫療健保。」

「擴大醫保覆蓋面將對亞裔社區十分有利，僅紐約市就有13%的亞裔人口是無證移民，醫療保健是一項人權，所有的社區成員都應該擁有。」亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)代表Medha Ghosh說。

韓裔移民代表Jonathan Suh講述了朋友在疫情期間，因為無法續簽移民身分，導致不能獲得醫療救治而備受痛苦的經歷；來美國12年的農場主Beatriz，表示每年都按時繳稅，但因為移民身分，導致12年來沒有醫保，看病只能支付數千元的醫藥費。

除了紐約市以外，支持者們還同時在長島、水牛城(Buffalo)、雪城(Syracuse)、洋克市(Yonkers)等地發起抗議集會。

（影音來源：記者張心）