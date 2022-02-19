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民主黨正式提名霍楚選州長 勸退競爭者

記者張心／紐約報導
霍楚正式獲得民主黨黨內提名，將於今年角逐紐約州州長。（歐新社）
霍楚正式獲得民主黨黨內提名，將於今年角逐紐約州州長。（歐新社）

霍楚(Kathy Hochul)17日於紐約州民主黨黨代會中正式獲得黨內提名，將於今年角逐州長席位；此次黨代會也建議包括紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumanne Williams)在內的其他參選人從民主黨初選中退出。

自從前任州長葛謨(Andrew Cuomo)因性騷擾指控而辭職以來，霍楚於去年8月接任其職位行使州長權力。在即將到來的6月民主黨初選中，霍楚將競選一個完整的州長任期，對手是國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)和威廉姆斯；此前州檢察長詹樂霞(Letitia James)也曾宣布參選，但去年底突然決定退選，計畫繼續拼連任州檢察長。

此次於紐約市舉行的民主黨黨代會集結多位黨內領袖參與，包括前任國務卿喜萊莉(Hillary Clinton)，她擔任了霍楚出場演講前的介紹人，表示自己對霍楚目前擔任州長的領袖地位予以肯定，同時透露在總統中期選舉到來之際，民主黨應該更加鞏固紐約這片自由女神之鄉。

霍楚對喜萊莉的贊賞表示感謝，同時建議黨內應將注意力聚焦在「團結起來，擊敗共和黨」上，「共和黨最大的威脅是什麼？他們的噩夢又是什麼？是一個團結的民主黨。」

隨後州眾議員兼國王郡民主黨俱樂部主席荷曼麗(Rodneyse Bichotte Hermelyn)建議，霍楚的黨內競爭對手威廉姆斯和蘇奧齊應該自願退出初選，「大部分的人都支持霍楚，那為什麼還要製造內部鬥爭呢？」

紐約市第20選區市議員黃敏儀作為本次黨代會唯一受邀發言的東亞裔代表，也表示了對霍楚提名州長參選人的支持，感謝其在艾妲(Ida)颶風和疫後恢復期，對紐約法拉盛和華社的幫助。

會場內也隨處可見「勞工支持霍楚」(Labor for Kathy)的標語牌；此前霍楚已經獲得了多個工會背書，包括紐約市消防員工會(Uniformed Firefighters Association)、市消防官協會(Uniformed Fire Officers Association)、市酒店協會(Hotel Association of New York City)和酒店貿易委員會(Hotel Trades Council)。

黃敏儀是本次民主黨黨代會唯一受邀發言的東亞裔代表。（黃敏儀辦公室提供）
黃敏儀是本次民主黨黨代會唯一受邀發言的東亞裔代表。（黃敏儀辦公室提供）
喜萊莉對霍楚(右)目前擔任州長的領袖地位予以肯定。（歐新社）
喜萊莉對霍楚(右)目前擔任州長的領袖地位予以肯定。（歐新社）

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