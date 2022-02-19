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法拉盛公車專用道 重創小商家…業者向小商業局長陳情

記者牟蘭／紐約報導
因緬街公車專用道實施，法拉盛一家美食廣場在飯點的空位率大增。(記者牟蘭／攝影)
因緬街公車專用道實施，法拉盛一家美食廣場在飯點的空位率大增。(記者牟蘭／攝影)

新任市小商業服務局(SBS)局長金德彥(Kevin Kim)18日訪問法拉盛，了解小商家困境；多位華裔商家表示，緬街公車專用道項目導致商家生意大減，以市中心的一家美食中心為例，多家商戶已停業，即使到了用餐時間也一片冷清，呼籲當局調整公車專用道實施時間。

市議員黃敏儀與法拉盛商業改進區執行主任余鈿崧等18日陪同金德彥，走訪法拉盛市中心小商家，宣導政府相關補助項目，並了解小商家面臨的困難。

新世界商城董事長邵連武表示，疫情重創之下，緬街公車專用道計畫實施後，更讓小商家生意雪上加霜，「以前有80家店，現在只剩50家」；他說，因為這項計畫，開車從大學點到緬街甚至要花超過40分鐘，才能抵達商場，還可能收到市交通局的罰款。

邵連武補充，由於顧客怕吃罰單不願上門，原本熱鬧的美食廣場如今空位率大增，十分冷清，許多小餐廳也因無法堅持，被迫關門；他說，政府的地稅與銀行的貸款並沒有減少，房東比過去面臨更大的壓力。

在40路經營「法拉盛雪糕行」的趙樣愛表示，疫情與緬街的公車專用道計畫影響了客源，目前一周只營業四天，以減少開支；她希望市府能提供補助，調整公車專用道的實施時間，幫助小商家度過難關。

對此黃敏儀表示，緬街公車專用道實施後，對商家的疫後復甦造成負面影響，她希望市府這項計畫從全年不間斷實施，調整為平日的高峰期實施，周末則停止，吸引更多非法拉盛居民來當地購物就餐。

金德彥說，雖然市交通局是執行部門，但小商業服務局將作為商家與市府的溝通平台，幫助他們發聲；他還介紹市長日前發布的「小商業前進」行政命令，通過專員宣導法規，確保商家不會收到更多罰款，並有寬限期糾正錯誤，有需的民眾請致電(888)727-4692諮詢，有中文服務。

此外，黃敏儀還呼籲小商業服務局設立一站式的中轉服務，並為亞裔小商家提供申請少數族裔和女性企業(M/WBEs)的認證諮詢，幫助更多商家度過難關早日復甦。

新世界的代表表示，疫情爆發後，已重創商城的生意，緬街公車專用道計畫實施後，更讓小...
新世界的代表表示，疫情爆發後，已重創商城的生意，緬街公車專用道計畫實施後，更讓小商家生意雪上加霜。(記者牟蘭／攝影)
黃敏儀(左一)與余鈿崧(右一)18日陪同金德彥(右二)，走訪法拉盛市中心多家小商...
黃敏儀(左一)與余鈿崧(右一)18日陪同金德彥(右二)，走訪法拉盛市中心多家小商家；左二為趙樣愛。

法拉盛 疫情 美食

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