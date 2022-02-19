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紐約動漫展 未釀Omicron超級傳播

記者牟蘭／紐約報導
CDC報告證實，紐約動漫展不具備廣泛傳播病毒的條件，多數染疫者也並非感染Omicron。（美聯社）
CDC報告證實，紐約動漫展不具備廣泛傳播病毒的條件，多數染疫者也並非感染Omicron。（美聯社）

一名明尼蘇達州男子去年11月參加紐約動漫展後，隨後被診斷感染變種Omicron病毒，為較早一批感染者，專家一度擔憂動漫展成為超級傳染源；不過，聯邦疾病防治中心(CDC)日前的報告證實，紐約動漫展不具備廣泛傳播該病毒的條件，多數染疫者也並非感染Omicron毒株。

30歲的明州男子去年11月18日抵達紐約，19日至21日間參加紐約動漫展，22日出現染疫症狀，23日確診感染新冠病毒，隨後被證實感染變種Omicron毒株；由於他染疫早於Omicron命名之前，他也一度自稱為「Omicron零號患者」。

這場動漫展共有約5萬3000人參與，期間有119名與會者染疫，專家一度擔憂動漫展成為Omicron病毒的超級傳染源；不過根據CDC的調查，舉辦紐約動漫展的賈維茨中心(Javits Center)有較好的通風系統，且與會者都戴口罩並接種疫苗，有效地防止了變種病毒廣泛傳播。

聯邦疾病防治中心補充，雖然部分與染疫男子的密接者感染Omicron病毒，但多數染疫者證實感染了Delta病毒變株，而非Omicron；兩份來自該中心的研究報告明確指出，「該大型活動並未導致Omicron廣泛傳播。」

據悉，染疫的明州男子已完全接種兩劑疫苗且在11月接種補強針，他的症狀輕微，確診一天後已康復；在紐約期間，他與三人同住，同住者中有一人在快篩檢測結果呈陽性，他曾密切接觸30人，也有人猜測他在前往紐約途中或返回明州時感染Omicron病毒，目前尚不確定他確切染疫的時間。

CDC報告證實，紐約動漫展不具備廣泛傳播病毒的條件，多數染疫者也並非感染Omic...
CDC報告證實，紐約動漫展不具備廣泛傳播病毒的條件，多數染疫者也並非感染Omicron。(Getty Images)

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