紐約設工作組治理地鐵遊民 遭質疑恐虎頭蛇尾

地鐵安全計畫遭外界質疑「虎頭蛇尾的一日之功」。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)、州長霍楚(Kathy Hochul)聯合多個市府機構18日在曼哈頓下城宣布，將設30人外展小組，進入捷運系統，勸離和幫扶遊民 。

但此舉卻遭質疑，批評者稱，「遊民治理非一日之功，這會和此前任何努力一樣，是『虎頭蛇尾』的失敗」。

影音來源：記者張晨

據悉，該項工作組為志願者服務，集結的成員包括市公立學校護士、警員，執照心理學家和社會工作者；市府會在上崗前提供培訓，計畫從本月底開始，持續三個月甚至更長時間。

亞當斯表示，工作組不會採取強制手段，但警方將嚴格限制占座睡覺、亂扔垃圾和具有攻擊性的遊民人群；雖然「絕大多數」遊民並不危險，「但我們必須誠實面對那些可能對自己，或對他人構成威脅的人」。

這一舉措出台在捷運系統和遊民有關案件頻發的關頭，40歲的華裔女子高慧民(Michelle Go)上月在時報廣場地鐵站 被患有精神疾病的遊民推入鐵軌身亡。

亞當斯當時堅稱，紐約地鐵是安全的，並說「乘客需要做的是消除自身的恐懼感」。但之後他收回了這一有爭議的表態，承認「就連我自己坐地鐵時也覺得不安全」。

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，這支30人的隊伍會優先安排在客流量或報告犯罪增加的車站和鐵路線上。

州長霍楚表示，州內精神科床位的削減間接導致了街道、地鐵上患有精神病的遊民增加；她也承認，申請可持續性住房流程「過於繁瑣」，承諾通過此計畫減少「申請所需的文書工作量」。

前市議會基本福利委員會(Committee on General Welfare)主席列文(Stephen Levin)表示，「必須有充足的資源支撐，且經過深思熟慮」。

他說，「我們不可能只執行三個月或六個月—對於一個在街頭生活了10到15年的人來說，這不是一蹴而就的事；你必須有一個中長期的計畫，如何讓這些人進入一個穩定的環境生活」。

一位執法部門的消息人士對該計畫「不抱太大希望」；他表示，這會和此前任何治理遊民的努力一樣失敗，「這些人待在地鐵裡是有原因的，因為他們害怕收容所和收容機制」。