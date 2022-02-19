市清潔局罰單全市最多 OATH：70%可撤銷

黃敏儀辦公室聯合市行政審理和聽證辦公室舉辦「OATH進社區」活動；左起為卡斯特利、黃敏儀與阿馬爾。(記者牟蘭／攝影)

市行政審理和聽證辦公室(OATH)代表日前在法拉盛 舉辦「OATH進社區」活動中表示，民眾收到最多的罰單來自市清潔局(Department of Sanitation)，若商家通過OATH申訴，近七成傳票 能夠被撤銷。

市議員黃敏儀辦公室聯合OATH15日舉辦該活動，旨在了解小商家在疫情 期間面臨的挑戰，指導商家如何處理市府罰單。

OATH資深顧問阿馬爾說，疫情期間，當局以線上的方式堅持服務民眾，疫情近期趨緩，當局開放面對面與遠程的方式舉辦聽證會，呼籲民眾在聽證會前致電(212)436-0845或寄郵件至[email protected]聯繫OATH幫助中心諮詢，有中文服務，可提供免費的律師援助。

OATH副局長卡斯特利(John Castelli)表示，除了停車違規、交通罰單和刑事傳票外，民眾若收到市府其他部門的罰單，可透過OATH聽證會對罰單提出抗辯；他說，全市居民目前收到最多的罰單來自市清潔局，若通過當局申訴，近七成的傳票都會被撤銷。

卡斯特利說，若民眾收到傳票後不及時處理，沒有參加聽證會，將被視為默認違規，將面臨100元的疊加罰款，相關罰金也會水漲船高；阿馬爾補充，面對此類情況，若被罰的民眾涉及房屋買賣、租賃公寓或遞交助學貸款等，恐因為信用不佳，被相關部門拒絕申請。

阿馬爾表示，三分之一的民眾收到罰款後，都不及時處理罰單；她提醒民眾，不同的市府部門有各自處理罰單的規定，當局的幫助中心，將根據個案具體解答民眾，「以市消費者事務局(DCWP)為例，當局會在聽證會前，就和被罰的民眾達成和解」。

黃敏儀表示，若民眾錯過當天的活動，也可在平日的上午10時至下午5時30分聯繫她的辦公室，工作人員將轉交個案給OATH的幫助中心，協助民眾處理罰單；黃敏儀辦公室電話為(718)888-8747或寄送郵件至[email protected]，地址為皇后區法拉盛38大道135-27號388室。