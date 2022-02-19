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9成家長質疑高中入學新規 逾半數考慮搬離紐約

記者張心／紐約報導
Place NYC調查結果顯示，逾半數家長考慮搬離紐約或讓孩子入讀私校。（路透）
Place NYC調查結果顯示，逾半數家長考慮搬離紐約或讓孩子入讀私校。（路透）

根據紐約市加強課程和教育家長領導組織(Place NYC)調研，90%的家長質疑紐約市高中「抽籤」入學新規公平性，46%因此考慮將孩子轉移到私立學校，55%打算搬離紐約市；市教育局統計，該新規將西語裔和非裔錄取頂尖高中的概率提升13%。

Place NYC日前舉辦在線講座，吸引逾一百位全市家長參加討論紐約市高中「抽籤」入學新規，該項政策輕學術成績、重教育公平的做法，擴大了被列入最高申請等級學生的成績範圍。

該組織代表葛羅斯(Deborah Kross)表示，近日對520位全市家長進行調研，發現逾半數認為新規十分晦澀難懂，所以該機構組織舉辦此次活動，旨在科普申請方式、錄取準則並回答相關問題，幫助中學家長精準完成孩子的高中申請。

紐約市加強課程和教育家長領導組織舉辦高中申請在線講座。（記者張心截圖）
紐約市加強課程和教育家長領導組織舉辦高中申請在線講座。（記者張心截圖）

根據葛羅斯介紹，與往年使用標準化考試成績、出勤率等作為參考不同，市教育局新公布的高中入學規定，將分別在英語、數學、科學社會研究這四個核心科目中，挑取該學生在七年級或八年級所獲的最高分，之後平均化四個最高分後得到一個新的平均分，此項平均分在350至400分之間的將分至第一組別，250至349分的學生將分至第二組別，150至249分的學生將分至第三組別，149分以下學生將分至第四組別；而對於競爭激烈、學術表現優異的學校，如果申請人數已滿，將採取抽籤的方式決定同一組別學生的去向。

「在此次調研中，我們發現只有11%的家長認為高中申請新政是公平的，約90%的家長質疑此項抽籤政策的可靠性。」葛羅斯表示，46%的紐約家長已經因此在考慮將孩子轉移到私立學校，55%的打算搬離紐約市，還有剩下的家長因為經濟問題不得不留在當前公校體系。

對此，市教育局招生部負責人可蘭德(Sarah Kleinhandler)回應稱，新規旨在增強全市教育公平性，在最終通過之前，專門做了種族統計模型，發現新規可以使西語裔和非裔錄取頂尖高中的概率提升13%，「我們正在努力做到公平和公正。」

紐約市加強課程和教育家長領導組織舉辦高中申請在線講座。（記者張心截圖）
紐約市加強課程和教育家長領導組織舉辦高中申請在線講座。（記者張心截圖）

教育局 紐約市 非裔

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