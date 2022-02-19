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紐約市地鐵車廂驚現「殺掉中國佬」字樣 華人不安

記者顏潔恩／紐約報導
一名華男日前在地鐵車廂內看見「殺死中國佬」 的仇恨訊息。(讀者提供)
一名華男日前在地鐵車廂內看見「殺死中國佬」 的仇恨訊息。(讀者提供)

儘管紐約市正從新冠疫情中復甦過來，但仇恨亞裔的情緒仍然高漲，種族歧視及暴力案件頻發生；日前一名華裔男子在搭乘地鐵時，在車廂內發現一條仇恨訊息，有人在位置上寫道「殺掉中國佬」(Kill Chinks)，令他震驚，提醒華人外出要多加提防。

居住在紐約市的高先生表示，本月17日在一輛A線列車內，發現令他震驚的一幕，一處座位上有一個有人用黑色馬克筆寫的仇恨訊息，用大寫的英文字清楚地寫道「殺掉中國佬」。

一名華男日前在地鐵車廂內看見「殺死中國佬」 的仇恨訊息。(讀者提供)
一名華男日前在地鐵車廂內看見「殺死中國佬」 的仇恨訊息。(讀者提供)

當時他身旁沒有警察，於是叫來一名非洲裔的地鐵工作人員，對方看了後先是提出疑惑，表示不確定「Chinks」是什麼意思，高先生並向其解釋；理解其中的含義後，工作人員便叫他出入要小心，但隨後也就不了了之，未採取任何行動。

高先生說，近來許多殺害亞裔的遊民都據稱是患有精神疾病，但他看著座位上清清楚楚的字跡，「應該是清醒人寫的吧」；他無奈說道，最近發生的暴力案件非常可怕，特別是身為華人的亞裔，出門在外、搭乘地鐵一定要注意周遭事物，不可放鬆警惕。

紐約市冬季天氣寒冷，地鐵列車成為遊民避寒的熱門之處，也因此成為市民頻繁被襲擊的地點之一；自新冠疫情後，亞裔在地鐵站內被攻擊或騷擾的案件不計其數，包括在月台上被遊民推下軌的高慧民(Michelle Aylssa Go)。

華女蕭小姐表示，她與另名友人分別在不同的時候，於列車內被遊民用手指作出的手槍手勢指著腦袋，而感到非常不安；她發現遊民並沒有對其他人作出這樣的舉動，偏偏是走到她的身旁，令她深刻體會到在疫情後，社會對亞裔心存的敵意。

地鐵站 亞裔 遊民

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