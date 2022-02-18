亞當斯喊話「重回辦公室」 僅28%私企說行

紐約市長亞當斯呼籲紐約客返回辦公室辦公，振興紐約經濟。（美聯社）

隨著疫情數字顯著降低，紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)17日呼籲上班族返回辦公室工作，以此振興紐約州低迷的經濟。

雖然紐約市餐館重開率已達75%，已經居家辦公近兩年的私企員工，卻似乎並不願重回辦公室，當前全市僅28.6%的企業能保證辦公室全員上班。

「紐約客，現在是時候重新開始工作了。」亞當斯在州民主黨委員會提名大會上說道。

在另一場紐約市商業領袖會議上，他也要求參會公司的首席執行官即刻終止居家辦公令，敦促所有員工重回辦公室工作，「為了刺激經濟復甦，我們不能再提倡混合辦公模式了。」亞當斯甚至向所有私企負責人布置了具體任務，要求在未來幾周內，制定出詳盡的重返辦公室計畫。

與會者包括美國銀行(Bank of America)、花旗集團(Citigroup)、谷歌(Google)、IBM、微軟(Microsoft)等各行業龍頭企業，這些公司因為永久性在家辦公和混合式辦公規定，已被政府視作影響紐約市經濟復甦的主要根源之一；亞當斯指出，「繼續遠程工作的白領們正在把以服務導向的企業推入深淵，這些服務企業對穩定的客流量嚴重依賴」。

此前，高盛 (Goldman Sachs)、摩根士丹利(Morgan Stanley)等華爾街銀行，曾要求員工在2022年初回到辦公室，但因為新冠變種病毒Omicron的急速爆發而不得不延遲。高盛和摩根大通(JP Morgan Chase)已要求員工於2月1日開始回辦公室工作，法國巴黎銀行(BNP Paribas)規定日期為2月7日，美國運通(American Express)表示3月會開始要求員工大批回歸。

法國巴黎銀行人力資源變革和轉型負責人Kevin Abraszek表示，「隨著Omicron的爆發，我們還是想採取一種保守的辦公模式，只有在關鍵業務需要的情況下，才會請員工重回辦公室」。

然而隨著紐約市餐館需求回升，不少人認為若能接受到餐館摘下口罩吃飯，就應該願意回到辦公室工作八小時，「你不要在周一上班時告訴我你害怕新冠，卻在周日被我看到你在夜店消費」。亞當斯表示，「永無止境的居家工作正在嚴重損害紐約市的經濟，我們不能一直拖延逃避不想處理的事情」。