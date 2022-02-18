責怪受害者蒐證 仇恨犯罪小組指揮官遭調職

科莉(中)曾到紐約中華公所宣導反仇恨犯罪。(記者張晨/攝影)

去年10月一韓裔 女子在曼哈頓中城A線列車中遭非洲裔男子辱罵「危險攜帶者」，但市警仇恨犯罪 小組(Hate Crimes Task Force)指揮官科莉(Jessica Corey)卻說這並非仇恨犯罪，並責怪受害者不該拍攝視頻以激怒對方；科莉在16日被調離仇恨犯罪小組，但市警否認她的調令為紀律處分。

此案中，李埃斯特(Esther Lee)不但被該非裔男子吐口水，並辱罵其「傻x、婊子」等污言穢語長達幾分鐘；該男子稱她為「危險攜帶者」，但之中並不包含「亞裔 」字眼。

當李埃斯特報案，並配合仇恨犯罪小組調查此案時，負責人科莉則認為這不是仇恨犯罪，並對她說，「你真的不應該用手機拍他，因為你這樣的行為可能觸怒了他。」

市長亞當斯(Eric Adams)對此表示，「我不希望進行仇恨犯罪調查的領導者們一開始就定義某個案件不可能是仇恨犯罪，如果有人不清楚我們目前的工作方向，那對我來說就是件麻煩事。」

而科莉也在近日被調離了仇恨犯罪小組，但市警發言人萊利(Edward Riley)表示，該案件並不是科莉調任的原因。

他在一份聲明中寫道，工作組的人事變動與本案無關，也不屬於懲戒性質，所有調動安排和指揮任務都是根據部門需要做出的。

市警與市法務部和曼哈頓地區檢察官辦公室進行磋商後做出裁定，該案事實不符合當前對仇恨犯罪的定義。

競選第65選區州眾議員的韓裔社區人士李榮恩(Grace Lee)表示，市警應該解雇這樣部門指揮官，而非調離，「她不相信亞裔女性因身分成為仇恨犯罪的目標，而稱受害者誇大其詞，這進一步助長了允許這些罪行發生在我們身上的風氣。」