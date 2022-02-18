法拉盛婚紗館凌晨遭竊 2萬元現金、相機等不翼而飛

警探在案發現場採集指紋。(記者鄭怡嫣/攝影)

位於法拉盛的一家華人婚紗館17日淩晨遭竊，損失現金、相機、電腦在內約2萬元的財物，現場鎖櫃、保險 箱均遭到破壞，警方17日表示，嫌犯為一名男性，目前仍在逃，案件尚在調查之中，呼籲知情民眾立即聯絡警方。

嫌犯圖片。(店家提供)

本報記者取得的店內監控錄像顯示，17日淩晨2時6分，有竊賊從邊門進入位於緬街(Main St)42-53號的臺北時尚 婚紗地下室，在裡翻箱倒櫃並取走辦公桌抽屜內的一打現金及相機，擡頭看到監控攝像頭時又將鏡頭噴上藍漆遮蓋，之後試圖破壞保險箱但未遂。

監控錄像還顯示，竊賊來到一樓，徒手破壞捲簾門辦公櫃，從裡取走iPad Mini等物件，2時30分左右，從地下室離開。

婚紗館老闆黃Max表示，損失財物尚在清點，但目前預計已損失2萬，其中包括5000元現金、1萬元的相機、600元iPad Mini、1200元電腦等。

經理余Yvonne表示，上午9時50分左右她來到店內，發現一樓的捲簾門辦公櫃被「由上而下扒開一條細縫」，旁邊的立櫃也隱約打開，地上還有一只黑紫色的防滑手套，已經覺得蹊蹺，後到地下室見監控鏡頭被噴便立刻報警。

捲簾門鎖櫃被破壞。(記者鄭怡嫣/攝影)

Yvonne還說，按照監控錄像，竊賊為男性，排除亞裔可能，他在現場留下一只手套以及一塊綠色毛巾，已被警方作為證物帶走，在地下室及一樓翻箱倒櫃時並未戴手套。

目前，婚紗店仍照常開業，黃Max表示，疫情期間為節省經費一直未安裝警鈴，如今會馬上安裝。

臺北時尚婚紗在2020年開業，去年12月21日店內也曾發生一起「準新娘偷竊案」，一位在翌日就要登記結婚的準新娘，在租賃一套婚紗時順勢取走了黃Max放在桌上的手機 ，報警後，準新娘被拘捕。

警方呼籲，民眾看到與視頻中特征類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。