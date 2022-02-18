紐約客談／遊民仇亞 恐怖主義的美國化

美國應該打擊的「恐怖主義」似乎已不在中東，而在這個國家大城市的街角巷陌；「恐怖分子」的面龐也似乎不再是留著鬍鬚的異域人，而是這個國家越來越多「神智不清」的公民，又或者，應該叫遊民。

2022年的開端伴隨著肆虐新冠的是兩位亞裔 女性的無聲吶喊，高慧民 的鮮血在時代廣場還未消失殆盡，李尤娜便在不遠處的華裔社區香消玉殞。紐約市隨處遊蕩的無家可歸者似乎在締結一種全新的「恐怖主義陣營」，高舉著「精神疾病」和「輕罪不起訴」的保護傘，瞄準著已經成為社會潛在仇視共識的「精英亞裔」。

從幾年前極具諷刺意味的電影「瘋狂亞洲富豪」，到昨日「紐約時報 」批判美國花樣滑冰隊伍已經被亞裔主導；從中美兩國間日益稀少的來往航班，到紐約憑藉新改革的公校錄取政策打壓亞裔生源⋯⋯一切的一切，似乎都在影射一個不便言說的真相，美國人似乎從未把亞裔當作自己人。

或許正是因為這種心理共識的存在，特朗普一句「中國病毒」才能一石激起千層浪。因為從「抱怨」到「指責」到「批判」再到「仇恨」，社會情緒的變革也需要時間升溫，而回想從新冠爆發到仇亞行為席捲全美，才用了多長時間？

在美國低調的而悶聲發家的亞裔，因為近些年母國亞洲的發達而逐漸被視為威脅西方的力量。所以那些亮眼的學術成績、高端的公司頭銜、甚至是昂貴的名牌服飾，都成為了許多人內心的「刺」，長久了便成為仇恨的「刀」。這樣的趨勢，如果執政者不加以遏制，百年前猶太人的屠殺遭遇，或許便是未來在美亞裔悲慘的宿命。

（紐約客談，每周二至周六見報）