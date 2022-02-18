讓政見被聽到 華人成立「亞潮萌」政治俱樂部

華人成立無黨派「亞潮萌」政治俱樂部，將在未來舉辦候選人論壇，提供候選人發表政見平台。(截自亞潮萌網站)

為在未來選舉中，讓華人 社區更了解候選人的政見，並提供候選人與社區雙向溝通的平台，多個華人17日宣布成立「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)政治俱樂部，將以無黨派立場為參選人舉辦論壇，並向華人社區推薦政見符合社區需求的人選。

在2020的人口普查中，紐約市皇后區和布碌崙(布魯克林)亞裔 人口成長快速，不過與其他族裔相比，亞裔社區在政治參與度上偏低，「亞潮萌」為無黨派組織，由關心公共安全、教育、小商家、語言協助和年長者福利的華人組成，將舉辦論壇開放華人選區民代候選人在公開平台上發表政見，並透過該組織成員投票 選出背書對象，供選民參考。

該組織主席朱雅婷表示，「亞潮萌」強調不只是幫忙做選民登記，也將幫助選民更了解候選人，以及在華人關心議題上的立場，如此選民才能更有效地選出能夠代表社區的民代。

朱雅婷說，過去華人選民多以「華人支持華人」為投票依據，再加上許多華人工作辛苦或對政治沒興趣，往往未深入了解候選人就草草投票，導致最後選出來的民選官員，並非是真正為社區做事的人；「在選舉的時候，我們不應該以族裔為優先，而要以政見為主」，「亞潮萌」將以政見為導向，沒有政治性也不分族裔地去支持真正對華人社區有利的候選人。

該組織共同創辦人黃友興說，紐約市許多政策遭到破壞，治安也一天比一天差，許多華人候選人為了改變現況而出來參選，但卻因為政治立場缺乏發聲的機會，「亞潮萌」做為一個平台，將讓那些真正關心亞裔社區的候選人、無論黨派，表達自己能為亞裔社區做事的理想，而社區也能夠透過雙向論壇，像候選人表達需求。

黃友興表示，候選人論壇將開放給所有大眾參加，而目前該組織已有10多個會員，可以根據候選人背景、政見進行投票，決定為哪一名候選人背書；民眾若想加入成為會員，也可以透過網站申請，黃友興提醒，必須要是已登記選民才能夠成為會員，歡迎所有立場選民加入。

「亞潮萌」將於3月開始舉辦候選人論壇，更多資訊可上AsianWaveAlliance.org查詢。