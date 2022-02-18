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紐約公校教師疫苗令遭上訴 最高法院將再審

記者和釗宇／紐約報導
最高法院日前表示，將重新審議紐約市公校教師要求停止疫苗強制接種令的訴訟。（記者和釗宇／攝影）
最高法院日前表示，將重新審議紐約市公校教師要求停止疫苗強制接種令的訴訟。（記者和釗宇／攝影）

紐約市15名公校教師此前提訴，要求對紐約市下級法院有管轄權的聯邦最高法院大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)終止紐約市公校教師的新冠疫苗強制接種令，但遭其駁回；最高法院日前表示，法院將重新審議這一訴訟。

原告認為，市教育局駁回了他們因宗教原因的豁免接種申請，這違反了他們的宗教自由，因此緊急申請上訴；原告此前要求薩多馬友考慮他們的緊急上訴，但遭到自由派的薩多馬友駁回，同時並未允許此前該案在最高法院討論。

原告隨後又向保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)提出緊急申請，後者決定此案將由最高法院重新審議；據報導，儘管原告要求最高法院本周作出決定，但大法官們表示預計到下個月才會審議此案。

從過往紀錄看，最高法院一般會支持地方政府提出的強制接種令；大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)去年8月就駁回了八名印第安納大學學生請求終止該校強制接種令的上訴；去年12月，最高法院也支持了紐約市要求醫護人員無條件接種的命令。

紐約市公務員強制接種令的截止日期上周五已過，有超過1400名公務員因為拒絕接種疫苗而被停職，其中914人為教育局員工；前市長白思豪(Bill de Blasio)提出這一強制令後曾多次遭到教師工會的抗議，最後通過仲裁決定允許出於醫療或宗教原因的豁免申請；但由於一些教師的申請未得到通過，但又希望繼續留在學校工作，故向最高法院提出了緊急上訴。

市長亞當斯(Eric Adams)日前表示，他將繼續解雇近4000名未接種疫苗的公務員；目前各市府機構的接種率參差不齊，市消防局為95%、市懲教局為88%、市清潔局為95%。

紐約市 大法官 教育局

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