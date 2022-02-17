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放檢測者鴿子 紐約2醫療業者收40萬元罰單

記者張心／紐約報導
曼哈頓中城的快速檢測站Labworq，在接到州檢查長辦公室警告後，把「24小時出結果」海報中的「24」用封條遮住。（記者張心／攝影）
曼哈頓中城的快速檢測站Labworq，在接到州檢查長辦公室警告後，把「24小時出結果」海報中的「24」用封條遮住。（記者張心／攝影）

由於新冠變種病毒Omicron肆虐期間放檢測者鴿子的現象屢屢發生，ClearMD和Sameday Health日前收到州檢察長辦公室40萬元罰單，懲戒其一再虛報檢測結果出單時間的欺騙消費者行為。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)表示，向對顧客承諾交付檢測結果時間、卻無法按時提供檢測報告，並且向消費者收取高額費用的醫療商家索賠；其中ClearMD被要求向1198名顧客支付逾18萬2000元，Sameday Health被命令向3110名顧客賠付超過23萬元；州府此次為受騙消費者共計追回40萬元。

在過去的兩個月中，包括以上兩家公司在內的六間新冠檢疫站因「欺騙消費者」罪名被州檢察長辦公室點名警告。不少新冠檢測站無法在承諾時間內提供檢測報告，導致許多消費者耽誤了工作、旅行等正常生活安排；ClearMD還曾在12月底將一些店鋪的加急PCR檢測，加價到100元至500元不等，「逼迫」消費者出高價求快速報告，但仍舊無法在承諾時間內給出檢測結果。

詹樂霞說，「檢測站點和實驗室必須遵守法律，準確無誤地宣傳消費者可以獲得結果的時間，否則就是欺詐和違法行為，必須受到檢察官辦公室的嚴懲。」

曼哈頓中城的快速檢測站Labworq，在接到州檢查長辦公室警告後，把「24小時出...
曼哈頓中城的快速檢測站Labworq，在接到州檢查長辦公室警告後，把「24小時出結果」海報中的「24」用封條遮住。（記者張心／攝影）

收到警告的檢疫站還被責令改良其宣傳廣告，並且培訓員工向消費者提供準確無誤的信息。曼哈頓街頭隨處可見的快速檢測站Labworq，12月底就把「24小時出結果」海報中的「24」用封條遮住，原因是被匿名消費者投訴後遭到州檢察長的點名警告。

對此，Sameday Health日前發表聲明，感謝州檢察長的快速和公正處理，該公司對目前的懲罰無話可說。

ClearMD也表示，該公司會堅持提供快速可靠的新冠檢測，不遺餘力地培訓員工加快效率，以滿足不斷增長的測試需求，同時承諾會繼續主動向所有延遲收到結果的消費者退款、解決後續賠款問題。

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