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中國城變遊民城？華埠漢璧酒店也改建

記者顏嘉瑩／紐約報導
華埠格蘭街「漢璧酒店」將改建遊民所，社區怒喊：「中國城要變遊民城了！」(記者顏嘉瑩/攝影)
華埠格蘭街「漢璧酒店」將改建遊民所，社區怒喊：「中國城要變遊民城了！」(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓華埠韓裔女李尤娜(Christina Yuna Lee，音譯)日前遭遊民尾隨，在家中被刺40多刀致死案仍讓社區恐慌，如今有消息說，在離案發現場僅一個街區的「漢璧酒店」(Best Western Bowery Hanbee Hotel)，又將改建成遊民所；目前在華埠社區已有五個遊民所，加上三個正在籌備的選址，以及未來將改建的「漢璧酒店」，將共有九個遊民所，讓社區怒喊：「中國城要變遊民城了！」

位於格蘭街(Grand St.)231號的「漢璧酒店」，在去年夏天曾經由市遊民局(DHS)租下，被當作臨時遊民所使用，如今將要成為長期遊民服務設施，據了解，其開發商與目前遭到社區反對的東百老匯91號「遊民避風港」為同一開發商。

根據曼哈頓第二社區委員會信息，該址將由市社會服務局和非營利組織「Housing Works」合作，將酒店改為遊民所，為遊民提供固定床位、醫療和行為健康服務、個別案例管理、住房安置以及其他社會服務。

目前格蘭街231號大樓的「漢璧酒店」為2007年建成，樓高八層、共有99個房間，占地6萬2500呎；另一個將改建為遊民所的東百老匯91號「金匯大酒店」，則為樓高六層、70個房間、占地5730呎，規畫容納120人。

積極反對華埠再建遊民設施的紐約中華公所主席于金山說：「再建遊民所，中國城要變成遊民城了」；他表示，華埠位於第一、第二和第三社委會的交口，現階段正在規畫的四個遊民所均位於社委會的交界，如果全數建成，華埠社區將有九個遊民所，對華人社區傷害很大，「社區已經很困難，我們不需要再雪上加霜。」

于金山說，華埠遊民所太過密集，相信任何一個社區都不會接受，尤其在今年先後遭遊民攻擊喪生的高慧民和李尤娜案，對社區造成的恐懼仍在；他說，若社區再有遊民所，悲劇將會持續發生。

關注東百老匯委員會成員王鏑則認為，相關當局必須要把項目細項公布，以公開透明的方式讓社區參與，另外也要告知社區在建遊民所的過程中通知了誰、項目金額等技術性問題；他也說，華埠已經有太多遊民所，不需要再新建一座。

第二社委會訂於24日(周四)晚6時30分在線上舉行遊民所公聽會，民眾可上網註冊參加，網址為https://bit.ly/3sLTz75。

遊民 華埠 百老匯

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