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教育總監：增資優班、特殊高中 高中申請延至3．11截止

記者鄭怡嫣、張心／紐約報導
市教育總監班克斯表示，與亞裔家長不存在緊張關係。(線上會議截圖)
市教育總監班克斯表示，與亞裔家長不存在緊張關係。(線上會議截圖)

市教育總監班克斯(David Banks)透露，將在全市增設資優班(gifted and talented programs)，預計不久就會正式宣布，增設特殊高中也在他的議程之內，但可能會改變以單一成績決定錄取的方式；市教育局16日還宣布，將紐約市高中申請截止日期延長至3月11日。

班克斯在皇后區家長諮詢委員線上會議上還表示，他不會延續前任總監卡蘭扎(Richard Carranza)與亞裔家長之間劍拔弩張的關係，對待諸如特殊高中的敏感問題上，他也會格外小心，不會取消特殊高中的入學考試以及部分公校現行的篩選錄取制度。

不過在談及廣泛引起華人家長不滿的高中「抽籤制」入學新規，班克斯則表示新規是為了惠及更多學生，將視今年的反饋，明年將再作調整，全市初中的篩選錄取制度將繼續暫停。

市教育局日前發布高中入學新規，不再使用標準化考試成績及出勤率作為入學依據，而是將學生分成四個組別進行抽籤，廣泛引起了亞裔及華人家長的不滿。

班克斯和市教育局招生部負責人可蘭德(Sarah Kleinhandler)表示，新規選取孩子們在七、八年級所獲的最高分作為評判，讓每位學生都有更多機會；統計顯示，非洲裔及西語裔學生進入頂尖高中不成比例，此舉也可更公平地惠及更多學生，明年將再作調整。

班克斯還表示，他與亞裔家長之間沒有緊張的關係，與亞裔社區人士、民意代表及家長都有過交談，也支持學生獲得更多有關美國亞裔歷史的教育，他不會取消特殊高中的入學考試及部分公校現行的篩選錄取制度。

高中申請截止日期延至3月11日，州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸16日表示，高中「抽籤」入學新規輕學術成績、重教育公平的做法令不少家長擔憂憤怒，他與市教育局官員進行了長時間的討論，目前對方同意延長申請截止日只是第一步。

劉醇逸說，當局應進一步修改錄取標準，將學術成績涵蓋在考評規則中，同時允許家長參與招生政策改革聽證，避免對在以往錄取標準下追求卓越的學生造成終身影響。

教育局 亞裔 特殊高中

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